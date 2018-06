TÜV Rheinland: Bei Feuerwerk Gebrauchsanweisungen genau beachten / Egal ob Volksfest oder Hochzeit: Genehmigung der örtlichen Behörden einholen / Keine Böller zusammen mit Alkohol

Köln (ots) - Zwar gibt es keine offizielle Statistik, aberregelmäßig kommt es im Umgang mit Böllern oder Feuerwerk zu Unfällen.Ein Grund, warum die Verwendung von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnikstreng reguliert ist. Rechtlich zugelassen sind Feuerwerkskörper derKategorien F1 ab 12 Jahre sowie - an Silvester vielerorts ohneweitere Genehmigung - ab einem Mindestalter von 18 Jahren auch derKategorie F2. Feuerwerke der Kategorien F3 und F4 dürfen nur vonPyro-Profis erworben und gezündet werden - auch an Silvester.Wichtig: Kindern unter 12 Jahren ist der Gebrauch vonFeuerwerkskörpern generell verboten. Für sie gibt es geeignetesKinderfeuerwerk, das ebenso viel Freude machen kann.Durch den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern lassen sichGefahren generell vermeiden, denn oft ist bei Unfällen Leichtsinn imSpiel. Rainer Weiskirchen, Fachmann für Produktsicherheit bei TÜVRheinland "Bei der Verwendung von Feuerwerk gilt am besten dasgleiche wie am Autosteuer: Finger weg vom Alkohol. Ebenso wichtig istes, die Gebrauchsanweisung genau zu beachten." Außerhalb derSilvesterzeit gilt: Bei Volksfesten, Hochzeitsfeiern oder rundemGeburtstag müssen generell Feuerwerke von den örtlichen Behördengenehmigt werden. Und im Fußballstadion sind Feuerwerkskörper undPyrotechnik ohnehin komplett tabu.Geprüfte Produkte besitzen CE-Zeichen mit einer RegistriernummerIn Deutschland sind nur Feuerwerksprodukte zulässig, die vonunabhängigen Prüfinstituten wie beispielsweise TÜV Rheinland getestetwurden. Geprüfte Produkte kann man am CE-Zeichen in Kombination miteiner Registriernummer erkennen. Die Fachleute von TÜV Rheinlandempfehlen auch, Feuerwerk nur aus sicheren Quellen zu beziehen,beispielsweise Supermärkte, Baumärkte und Warenhäuser. Selbst wennder Kauf von Böllern und Raketen bereits nach den Weihnachten möglichist, tatsächlich erlaubt ist das Abbrennen trotzdem nur an Silvesterund am Neujahrstag.Gebrauchsanweisung beachten: Raketen nie aus der Hand zündenWer keine Verletzungen oder Brände riskieren will, sollte dieGebrauchsanweisung des Herstellers genau beachten. Raketen sind nurim Freien und auch niemals aus der Hand heraus zu zünden. Fernersollte beim Abbrennen der Feuerwerkskörper stets ein ausreichenderSicherheitsabstand zu Personen, Autos und Bäumen eingehalten werden."Feuerwerkskörper, die nicht beim ersten Mal gezündet haben, dürfenauf keinen Fall ein zweites Mal angezündet werden", so Weiskirchen.Vor Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- oder Altersheimen ist dasZünden von Böllern und Raketen grundsätzlich untersagt. Gemeinden undStädte geben über weitere spezielle Regelungen oder Verbote Auskunft,oft beispielsweise auf der Internetseite. Generell empfiehlt es sich,während des Feuerwerks Türen und Fenster geschlossen zu halten.Herumfliegenden Böller und Raketen könnten ansonsten ins Haus oderdie Wohnung gelangen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 09 11/6 55-42 30Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet:www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell