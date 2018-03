TÜV Rheinland/FSP: Neue Methode entlarvt Oldtimer-Betrüger / Magnetooptisches Resonanzverfahren: Gefälschte Fahrgestellnummern schnell erkennbar / Vorstellung auf der Techno Classica 21. bis 25. März

Essen/Köln (ots) - Hochwertige klassische Automobile entwickelnsich bei steigenden Oldtimerpreisen immer mehr zu Anlageobjekten. Dasruft verstärkt Betrüger auf den Plan. Nach Einschätzungen derExperten von TÜV Rheinland/FSP steigt die Zahl raffinierterFälschungen in jüngster Zeit. Auf der diesjährigen Techno Classica inEssen stellen die Fachleute eine neue Methode vor, um solcheFälschungen besser entlarven zu können: "Manipulationen anFahrgestellnummern können wir jetzt mit Hilfe des so genanntenmagnetooptischen Resonanzverfahrens schnell entlarven undgerichtsbelastbar dokumentieren", erklärt Sebastian Hoffmann,Oldtimer-Experte bei der Fahrzeug Sicherheitsprüfung (FSP), einerTochter von TÜV Rheinland. Der Klassiker-Fachmann und sein Teamwenden das Verfahren als erste im Bereich Oldtimer an. Ursprünglichstammt das Verfahren aus der Kriminaltechnik."Kriminelle Profis ,zaubern' in Hightech-Werkstättenbeispielsweise aus einem 1973er normalen Porsche-F-Modell - Typ T, Eoder S - leicht einen der begehrten, seltenen Carrera 2,7 RS, dessenWert bis zu einer Million Euro betragen kann", sagt NorbertSchroeder, Leiter Competence Center Classic Cars bei TÜV Rheinland,und ergänzt: "Obwohl äußerlich identisch, sind die Fahrzeuge vonihrer Wertigkeit völlig unterschiedlich, denn nur einer von beidenist eben ein echter RS mit der Identität des Originals."Check stammt aus der KriminaltechnikWie funktioniert das neue Verfahren? An der zu prüfenden Stelleerzeugen die Oldtimer-Spezialisten ein starkes Magnetfeld, das tiefin das Material eindringt. Ein Filmstreifen macht über ein Lesegerätdas Magnetfeld sichtbar. "Unregelmäßigkeiten im Materialgefüge, dieauf Fälschungen hindeuten, aber auch Veränderungen voneingeschlagenen Ziffern und Buchstaben im Metall erkennen wir mitdieser Methode - zum Beispiel, wenn sich hinter der Ziffer 5 dieursprüngliche 4 verbirgt. Zudem analysieren wir Schriftbilder undbeurteilen Typologien von Buchstaben-Zahlenkombinationen aufTypenschildern", betont Hoffmann.Die komplette Technik inklusive Laptop steckt in einem kompaktenKöfferchen und ermöglicht so schnelle, mobile, zerstörungsfreieChecks. Das magnetoptische Resonanzverfahren kommt ursprünglich ausder Kriminaltechnik. Forensiker erkennen damit herausgeschliffeneSeriennummern bei Waffen.Röntgenuntersuchung und SpektralanalyseDarüber hinaus nutzen die Klassiker-Fachleute unter anderem auchRöntgenuntersuchungen, um Betrügern auf die Spur zu kommen. DieDurchstrahlung des Blechs macht großflächig Veränderungen oderSchweißarbeiten transparent. "Die Spektralanalyse lässt fernerRückschlüsse auf das Alter des verwendeten Materials zu. Neuaufgebaute oder veränderte Fahrzeuge können wir so zweifelsfreiidentifizieren", unterstreicht FSP-Oldtimer-Spezialist SebastianHoffmann.TÜV Rheinland und Classic Remise auf der Techno-Classica, MesseEssen, Halle 1, Stand 1.0-315, direkt am Eingang Süd, 22. bis 25.März 2018.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell