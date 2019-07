TÜV Rheinland: Essen und Trinken bei Hitze - Tipps für Arbeitgeber und Caterer / In Betriebskantinen mehr Obst, Salate und Mineralwasser vorrätig halten / Bei Sommerhitze auf ältere Mitmenschen achten

Köln (ots) - Extreme Hitze bedeutet für den Körper eine hoheBelastung - Kopfschmerzen, Erschöpfung, Schwindel und Probleme mitdem Herz-Kreislaufsystem können die Folge sein und zu ernsthaftengesundheitlichen Schäden führen. Kündigt sich eine Hitzeperiode an,sollten Arbeitgeber, Anbieter von Gemeinschaftsgastronomie undCaterer vorbereitet sein: Neben einem Angebot an leichten undgesunden Gerichten wie Kaltschalen, Obst, Obstsalaten und Salaten mitEssig-Öl-Dressing ist es ratsam, verschiedene Getränkebereitzuhalten. So ist es sinnvoll, den Mitarbeitern und Gästenzusätzliche Kontingente an Mineralwasser, Tee oder Fruchtschorlenanzubieten."Schutzengel" achten auf ausreichend Flüssigkeit"Dass man bei heißen Temperaturen zwei bis drei Liter Wassertrinken sollte, ist allgemein bekannt", sagt Manuel Potthoff, Expertefür Gemeinschaftsgastronomie bei TÜV Rheinland. "Dennoch zeigt dieRealität, dass sich Menschen häufig nicht daran halten." Aus diesemGrund kann es für Betriebe sinnvoll sein, an heißen Tagen einemMitarbeiter die Verantwortung dafür zu übertragen, die Kollegen aneine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu erinnern. "In Kitas, Schulenund Seniorenheimen übernehmen Erzieher, Betreuer und Pflegekräftediese Rolle der Schutzengel, denn Kinder und ältere Menschen denkenoft nicht daran, regelmäßig zu trinken", so Potthoff. Beim Umgang mitDemenzkranken hat es sich bewährt, wenn Pflegeheime an verschiedenenStellen Getränkeinseln aufstellen, an denen die Bewohner garantiertmehrmals täglich vorbeikommen.Aufeinander achtenAuch außerhalb des Arbeitsplatzes, beim Einkaufen oder in derFreizeit sollte in Zeiten extremer Hitze jeder ein besonderes Augeauf ältere oder kranke Menschen haben. "Personen, die einen hilflosenoder erschöpften Eindruck machen, unbedingt ansprechen und Hilfeanbieten", rät Manuel Potthoff. "Ein Glas Wasser kann oftmals schonLinderung verschaffen."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Golbach, Presse, Tel.: 0221/806-4465Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell