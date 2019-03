TÜV Rheinland: Ergonomischer Büroarbeitsplatz entlastet Rücken, Nacken und Augen / Tag der Rückengesundheit am 15. März / Auf Bewegung im Arbeitsalltag achten

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Drei Viertel aller Berufstätigen leiden nach Angabender DAK-Krankenkasse unter Rückenschmerzen. Dauersitzen undBewegungsmangel belasten das Kreuz enorm. "Die Beratung zurergonomischen Gestaltung des Büroarbeitsplatzes gehört genauso zurbetriebsärztlichen Betreuung wie die Empfehlung zu Bewegung imArbeitsalltag", sagt Arbeitsmedizinerin Dr. Wiete Schramm zum Tag derRückengesundheit am 15. März. Die Expertin von TÜV Rheinland berätzahlreiche Unternehmen und Organisationen in Gesundheitsfragen. Denrund 21 Millionen Deutschen, die ihren Arbeitstag im Büro verbringen,helfen ergonomisch gestaltete Schreibtische und Stühle,Gesundheitsrisiken entgegenzuwirken. "Dynamisches Sitzen ist einegute Präventionsmaßnahme. Gleiches gilt für einen Wechsel zwischenStehen und Sitzen, beispielsweise durch höhenverstellbareSchreibtische, die mit einem Handgriff zum Stehtisch umfunktioniertwerden können", erklärt Schramm.Stundenlanges, starres Sitzen vermeidenBüroangestellte, die im Laufe eines achtstündigen Bürotages häufigaufstehen, verhalten sich gesünder als diejenigen, die nur sitzen."Mein Tipp: Möglichst viel Bewegung in den Arbeitstag einbauen.Treppensteigen statt Aufzug fahren, ein Spaziergang in derMittagspause, das persönliche Gespräch mit dem Kollegen suchen stattanzurufen und kleine Bewegungsübungen am Schreibtisch", rät Schramm.Eine ausschließliche Nutzung von Laptops ist ergonomisch betrachtetnicht ideal. Längeres Arbeiten mit dem Notebook erfordert eineZusatztastatur sowie Maus und Monitor.Richtiges Licht schützt die AugenAuch die Beleuchtung ist Teil der Büroergonomie. SchlechteBeleuchtung kann zu visuellen Überbeanspruchungen führen, die sichdurch Kopfschmerzen, tränende und brennende Augen, Flimmern vor denAugen oder auch Schlafstörungen bemerkbar machen. Direktblendungdurch Tageslicht oder Leuchten sowie Reflexblendung durchSpiegelungen auf glänzenden Flächen sollten so weit wie möglichvermieden werden. Bestandteil der betriebsärztlichen Betreuung istauch die arbeitsmedizinische Vorsorge, die der Arbeitgeber demBeschäftigten schriftlich anbieten muss. Diese beinhaltet nicht nureine sorgfältige Prüfung der Augen und des Sehvermögens, sondern gibtBeschäftigten auch die Gelegenheit einer Beratung zu Ergonomie undBewegungsverhalten. Ziel ist es, gesundheitliche Probleme zuverhindern, vorhandene Beschwerden zu lindern oder einerVerschlimmerung vorzubeugen.Weitere Informationen unter www.tuv.com/arbeitsmedizin bei TÜVRheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell