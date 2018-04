TÜV Rheinland: Bei Elektrogeräten aus China auf Gewährleistung achten / Chinesische Onlineplattformen locken mit günstigen Elektronikgeräten / Produkte und Verkaufsbedingungen genau prüfen

Köln (ots) - Smartphones, Tablets und Wearables namhafter Markenzu Dumpingpreisen locken Verbraucher hierzulande oft auf chinesischeOnline-Verkaufsportale. Stephan Scheuer, Experte fürElektronikprodukte bei TÜV Rheinland, empfiehlt vor dem Kauf, diegünstig angebotenen Produkte genau zu prüfen. Details zuFunktionalität, Garantie, Prüfzertifikaten, Verzollung,Einfuhrgebühren und Umsatzsteuer sollten vorab geklärt sein. "Sobesteht die Möglichkeit, von einem Schnäppchen zu profitieren", sagtScheuer.Gewährleistung und Garantieerklärung beachtenBei günstigen Elektronikprodukten von namhaften Herstellern rätder Experte zu dem Vergleich von Konfiguration und Ausstattung miteinem gleichen Modell auf dem hiesigen Markt. "Gerade bei Smartphonesoder Tablets kann es durch eine unpassende Frequenzkonfigurationvorkommen, dass das gekaufte Gerät in Deutschland keinen Empfanghat", erklärt Scheuer. Ärgerlich ist auch, wenn sich dasvermeintliche Schnäppchen als minderwertige Kopie und damit Fälschungentpuppt. Ein Umtausch oder eine Kostenerstattung kann sich zudem alsäußerst schwierig erweisen. Der Experte empfiehlt zudem, in denGeschäftsbedingungen zu prüfen, ob dem Produkt eine gültigeGewährleistungs- und Garantieerklärung einer europäischenNiederlassung beiliegt und die betreffende Firma zur Sicherheit zukontaktieren.Vorsicht bei WeiterverkaufZusatzkosten lauern bereits beim Zoll, wenn dieser feststellt,dass der Artikel steuerfrei und ohne korrekte Zoll- undEinfuhrdokumente importiert wurde. Dann können Nachzahlungen fälligwerden. Fehlt das für den europäischen Markt nötige CE-Zeichen, drohtgar das Einfuhrverbot. "Zur eigenen Sicherheit sollte unbedingt auchauf unabhängige Sicherheits- und Qualitätszertifizierungen geachtetwerden", so Scheuer. Fehlen Hinweise auf der Website hierzu, direktbeim Anbieter anfragen. Vorsicht ist übrigens auch beim Weiterverkaufvon China-Importen geboten, wenn die Ware nur für den Wiederverkaufdeklariert wurde. Denn für Schäden und fehlende Steuerabgaben haftetdann gegebenenfalls auch der hiesige Weiterverkäufer.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell