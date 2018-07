TÜV Rheinland: Einwilligung des Arbeitgebers für Haustiere am Arbeitsplatz erforderlich (FOTO)

Köln (ots) -Repräsentative Umfrage: 45 Prozent der Befragten glauben, Tierefördern freundlichen Umgang miteinander am Arbeitsplatz / Erlaubnisdes Arbeitgebers im Vorfeld einholen / Hygienische undarbeitsmedizinische Aspekte beachtenHaustiere wie Hunde oder Katzen am Arbeitsplatz - Streitpunktunter Kollegen oder Stimmungsaufheller? Eine repräsentative Umfragedes Forschungsinstituts Civey im Auftrag von TÜV Rheinland vom Mai2018 zeigt, dass die Meinungen hierzu weit auseinander gehen: 45Prozent der mehr als 10.000 Befragten sind der Meinung, dass Tiere amArbeitsplatz zu einem freundlicheren Umgang miteinander führen. 40Prozent dagegen glauben dies nicht. Das zeigt: Es ist wichtig, sichvor der Mitnahme von Tieren genau zu erkundigen und mit denKolleginnen und Kollegen zu sprechen. Zudem benötigen Tierhalter dieEinwilligung des Arbeitgebers, bevor sie ihr Haustier mit an denArbeitsplatz nehmen.Absprache mit Vorgesetzten und KollegenJe nach Unternehmen und Arbeitsbereich können Hygienevorschriftenund rechtliche Grenzen die Tiermitnahme verbieten. "In Betrieben, dieNahrungsmittel verarbeiten, in der Produktion sensibler technischerGeräte oder auch in der Pharmabranche haben Tiere aufgrundhygienischer und sicherheitstechnischer Standards nichts zu suchen",sagt Regine Gralla-Züge, Expertin aus dem Bereich Arbeitsmedizin undArbeitssicherheit bei TÜV Rheinland. Unbedenklicher sei dasMitbringen eines Haustiers in Büros ohne angeschlossene Produktionund in Betrieben, die keinen hygienischen Auflagen unterliegen. Aberhier sollte das Wohlbefinden der Kolleginnen und Kollegen unbedingtberücksichtigt werden. "Der Arbeitgeber entscheidet, ob er Tiere amArbeitsplatz erlaubt und wägt dabei die Interessen aller Beteiligtenab", so Gralla-Züge.Überwiegend positive EinschätzungFrauen können Tieren am Arbeitsplatz mehr abgewinnen als Männer:Während 50 Prozent der befragten Frauen davon ausgehen, dassHaustiere das Betriebsklima verbessern, sind lediglich 39 Prozent derMänner davon überzeugt. "Vor allem Hunde können durch ihrezutrauliche Art für gute Stimmung im Büro sorgen. Ein Tier kanngemeinsames Gesprächsthema und ein Katalysator für positive Emotionensein sowie zum Stressabbau beitragen", unterstreicht RegineGralla-Züge. Allerdings sollte das Tier nicht von der eigentlichenArbeit ablenken und Ängste oder Vorbehalte von anderen Mitarbeiterndürfen nicht übergangen werden. Gleiches gilt auch unbedingt, wennKolleginnen oder Kollegen allergisch beispielsweise auf Tierhaarreagieren.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Regine Gralla-Züge, Presse, Tel.: 0221/806-4530Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell