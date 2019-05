TÜV Rheinland: E-Kennzeichen auch für Hybridfahrzeuge / Umweltplakette trotz E-Kennzeichen erforderlich / Persönlichen Bedürfnisse vor Kauf von Elektroauto selbst prüfen

Köln (ots) - Elektromobilität ist auf dem Vormarsch: Wurden 2017in Deutschland 25.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen, waren esallein im ersten Quartal 2019 immerhin schon 16.000. Besitzer vonreinen E-Autos sowie Brennstoffzellen- und Hybridfahrzeugen könnenein sogenanntes E-Kennzeichen beantragen - und künftig davonprofitieren. So arbeiten Kommunen und Städte an Lösungen, um dieE-Mobilität voranzutreiben und so die Luftreinheit zu verbessern. ImGespräch sind unter anderem Umweltspuren für Busse, Taxis, Fahrräderund Fahrzeuge mit E-Kennzeichen. Letztere könnten auch vonParkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen befreit werden. AberAchtung: "Wer ein solches Nummernschild besitzt, benötigt abertrotzdem eine Umweltplakette", so Thorsten Rechtien, Kfz-Experte beiTÜV Rheinland.Trotz Umweltprämie vergleichsweise teuerNeben lokalen Anreizen sollen auch Umweltprämien die E-Mobilitätattraktiver machen. Die Prämie in Höhe von 4.000 Euro kann beim Kaufeines Elektroautos mit einem Listenpreis von bis zu 60.000 Eurobeantragt werden. Zudem sind die Elektrofahrzeuge zehn Jahre von derKfz-Steuer befreit. Trotzdem bleiben die Anschaffungskosten für dieseFahrzeuge vergleichsweise hoch. So sind beispielsweise die E-ModelleOpel Ampera-e (ca. 36.000 Euro) und Renault ZOE (ca. 22.000 Euro)immer noch erheblich teurer als die vergleichbaren Modelle mitVerbrennungsmotor wie der Opel Astra (ca. 20.000 Euro) und derRenault Twingo (ca. 13.000 Euro).Für kurze Strecken idealUmso mehr gilt es für Interessenten vor der Anschaffung gutabzuwägen, ob ein E-Fahrzeug für sie zweckmäßig ist. Ein solches istfür den innerstädtischen Betrieb und kurze Pendelstrecken geradezuideal. Für Viel- und Langstreckenfahrer sind die Fahrzeuge aufgrundder aktuell noch geringen Reichweiten und langen Ladezeiten jedocheher ungeeignet. "Der persönliche Bewegungsradius und die dortvorhandene Infrastruktur sollten bei der Kaufentscheidung zu denwichtigsten Kriterien zählen", rät Rechtien. So ist ein möglichstdichtes Elektrotankstellennetz von Vorteil, eine Lademöglichkeit vorder eigenen Haustür oder beim Arbeitgeber für die Alltagstauglichkeitin vielen Fällen Grundvoraussetzung.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell