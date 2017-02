TÜV Rheinland: Digitale Weiterbildung im eigenen Arbeitsumfeld erleben / Richtige Lernstrategie entscheidet über den Erfolg beruflicher Weiterbildung / Informationen auf www.tuv.com/wls

Köln (ots) - Auch in der betrieblichen Weiterbildung hat dieDigitalisierung längst Einzug gehalten. So kann mit Digital Learningdie Wissensvermittlung individuell auf die Lernbedürfnisse desEinzelnen zugeschnitten sowie unabhängig von Zeit und Ort umgesetztwerden. Kosten- und Zeitersparnisse, beispielsweise durch wegfallendeAnfahrten zu externen Seminarveranstaltungen, zählen zu denvielfältigen Vorteilen für Unternehmen und Beschäftigte. Außerdemlassen sich betriebsrelevante Inhalte mit digitalen Lernformatenschneller vermitteln und einfacher aktualisieren. "E-Learning hatdann nachhaltigen Erfolg, wenn es in die Unternehmensstrategieeingebettet und fester Bestandteil der Personalentwicklung ist", sagtChristoph Hieber, E-Learning-Experte bei TÜV Rheinland. "DennLernerfolg bedeutet nicht nur, dass wir etwas wissen, sondern dasswir dieses Wissen auch anwenden können. Deshalb brauchen UnternehmenLernstrategien, die nicht nur Kenntnisse vermitteln, sondern dazubefähigen, entsprechend im Berufsalltag zu handeln."Lernen spielerisch in den Berufsalltag integrierenDamit dieses sogenannte transferorientierte Lernen gelingt, sindPersonalabteilungen und Führungskräfte gleichermaßen gefragt. "Siemüssen den Rahmen schaffen, in dem Mitarbeiter eigene Lernerfahrungenmachen und sich mit anderen austauschen können." Dies gelingtbeispielsweise mit digitalen Lernstrategien wie Blended Learning(integriertem Lernen) und Serious Gaming. Blended Learning vereintdie Vorteile elektronischen Lernens mit denen vonPräsenzveranstaltungen, indem es verschiedene Medien und Methodenkombiniert. Die Teilnehmer profitieren dabei von der Effektivität undFlexibilität elektronischer Lernformen und gleichzeitig vom Austauschmit anderen Lernenden und dem Trainer. Serious Gaming vermitteltWissen mithilfe von spielerischen Elementen. "Es versetzt den Nutzerin eine virtuelle Welt, die seinem beruflichen Umfeld ähnelt", soChristoph Hieber. "Anstatt vorbereitete Lerninhalte nur zukonsumieren, kann er deren Anwendung bei der Lösung praxisnaherAufgaben direkt erproben. Erfahrungsgemäß motiviert das dieTeilnehmer in besonderem Maße und der Lernerfolg ist wesentlichhöher." Serious Gaming eignet sich für heterogene Zielgruppen. So hatdie TÜV Rheinland Akademie beispielsweise Planspiele fürFührungskräfte ebenso wie für Schüler sowie Produkt- undVerkaufstrainings entwickelt und dafür bereits zahlreiche Preise undAuszeichnungen erhalten. Weitere Informationen auch unterwww.tuv.com/wls im Internet.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell