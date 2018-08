TÜV Rheinland: Beim Schulranzenkauf auf guten Sitz und Sichtbarkeit achten / Reflektoren erhöhen Sichtbarkeit im Straßenverkehr / Ergonomische Ranzen entlasten Kinderrücken

Köln (ots) - Die Auswahl an Schulranzen für die rund 700.000Schulanfänger in Deutschland ist riesig. Während für die Kinder meistmodische Aspekte und das Aussehen eine Rolle spielen, sollten Elternin erster Linie auf ein ergonomisches Modell und gute Sichtbarkeit imDunkeln achten.Gut gewappnet für den SchulwegReflektoren am Schulranzen verbessern die Sichtbarkeit derSchüler. TÜV Rheinland-Experte Ralf Diekmann empfiehlt Schulranzen,deren Flächen vorne und an den Seiten zu mindestens 10 Prozent ausretroreflektierendem Material bestehen. "Eine retroflektierendeBeschichtung strahlt zurück, wenn sie angeleuchtet wird. Weitere 20Prozent der Ranzenfläche sollten fluoreszierende Materialienaufweisen. Diese speichern Licht und geben es langsam wieder ab."Für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen auch Schultergurte mitreflektierendem Material. Zudem darf ein Ranzen keine scharfen Eckenund Kanten aufweisen und das Material nicht brechen oder reißen."Eltern sollten beim Schulranzenkauf auf die Einhaltung der DIN-Norm58124 und das GS-Zeichen achten. Sie garantieren, dass der Ranzenalle Anforderungen auch in puncto Schadstoffbelastung erfüllt", sagtDiekmann.Schulranzen an Kinderrücken anpassenKinderrücken sind empfindlich. Der richtige Schulranzen hilft, denRücken gesund zu halten. Er ist - den ergonomischen Anforderungenentsprechend - auf beiden Seiten mit Tragegurten ausgestattet, diemindestens 30 Millimeter breit sind und am Hals nicht einschneiden.Um den Schulranzen komfortabel auf die kleinen Besitzer einzustellen,sind die Gurte 50 Zentimeter lang, stufenlos verstellbar und imSchulterbereich weich gepolstert. Der Ranzen sitzt perfekt, wenn eran beiden Schulterblättern anliegt, während die Oberkante derSchultasche mit der Schulterhöhe abschließt. Damit er fest am Rückensitzt, sollten schwere Bücher stets im hinteren Fach verstaut sein.Die Trinkflasche ist am besten in einem Fach an der Außenseite desRanzens aufgehoben. "So ist sie stets griffbereit und falls mal etwasausläuft, werden Hefte und Bücher nicht nass", rät Ralf Diekmann.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell