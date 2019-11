TÜV Rheinland: Beim Kauf eines Smart-TV auf Datenschutzerklärung achten / Mediatheken und Streaming bieten viele Möglichkeiten / Mehr Transparenz beim Datenschutz wünschenswert

Köln (ots) - Die Auswahl einer ganzen Videothek im eigenen Fernseher, jederzeitabrufbar. 2019 beläuft sich der Anteil der Haushalte in Deutschland mit eineminternetfähigen Fernsehgerät laut dem Online-Portal Statista auf etwa 56Prozent. "Um Smart-TVs kommen die Verbraucher in Deutschland nicht mehr herum.Sie bieten Vorteile und neue Möglichkeiten", sagt Günter Martin,Internet-Experte von TÜV Rheinland. Verbraucher sollten beim Kauf allerdingseiniges beachten.Streaming und MediathekenDas Angebot im Smart-TV geht weit über das des klassischen Fernsehens hinaus. Sowandeln sich die Fernsehzuschauer von passiven Zuschauern zu aktiven Nutzern,die ihr TV-Programm selber bestimmen. Die öffentlich-rechtlichen und die großenprivaten Sendeanstalten bieten überwiegend kostenlose Mediatheken, in denen sichunter anderem verpasste Sendungen abrufen lassen. Zudem beinhalten diekostenpflichtigen Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime eine großeAuswahl an Spielfilmen, Serien und Dokumentationen. Sie sind meistens mit einemAbo verbunden. Die Apps der großen Anbieter sind auf neuen Fernsehmodellen inder Regel bereits vorinstalliert, die Übertragung erfolgt über das Internet. Werdiese Services nutzen will, sollte über eine gute Internetverbindung verfügen."Um Filme und Serien mit normalem Anspruch ohne Probleme schauen zu können,empfehlen wir eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 16 Mbit/s", so GünterMartin.Nutzer sollten in punkto Datenschutz kritisch seinBeim Kauf eines Smart-TV sollten Verbraucher unbedingt auch auf dieDatenschutzerklärung achten. Es gibt Negativbeispiele von Herstellern, die nichtoffenlegen, was mit den gesammelten Informationen geschieht. TÜVRheinland-Experte Günter Martin fordert deswegen auch mehr Transparenz von denHerstellern: "Mehr Offenheit in puncto Datenschutz seitens der Hersteller istabsolut wünschenswert." Bei der Ersteinrichtung des Geräts nach dem Kauf solltenNutzer daher kritisch sein. Meist werden Zustimmungen zum Nutzen von zahlreichenDaten des Verbrauchers durch Hersteller und App-Anbieter abgefragt, die nichtunbedingt alle für die Ingebrauchnahme des Geräts bejaht werden müssen."Verbraucher können an dieser Stelle, wenn sie ihre Privatsphäre eingeschränktsehen, auch ablehnen. Sollten dadurch Funktionen eingeschränkt werden, die mannutzen möchte, erhält man eine entsprechende Information über das Gerät und kannspäter immer noch zustimmen", erklärt Martin.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell