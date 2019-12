TÜV Rheinland: Beim Auffahren auf die Autobahn immer Vorrang gewähren / Reißverschlussverfahren gilt nicht auf der Beschleunigungsspur / Notfalls anhalten / Befahren des Standstreifens verboten

Köln (ots) - Was tun, wenn einem beim Einfädeln auf die Autobahn plötzlich derBeschleunigungsstreifen "ausgeht"? "Kraftfahrer müssen in jedem Fall demfließenden Verkehr Vorrang gewähren und notfalls anhalten, um dann mit demerforderlichen Sicherheitsabstand auf die rechte Fahrspur zu wechseln", betontThorsten Rechtien, Kraftfahrtexperte von TÜV Rheinland: "Bei Auffahren auf dieAutobahn gilt nicht das Reißverschlussverfahren. Das greift nur dann, wenn zweioder mehrere Fahrspuren etwa wegen eines Hindernisses zusammengeführt werden."Das Befahren des Standstreifens als verlängerte Beschleunigungsspur istgrundsätzlich verboten.Ausreichend Sicherheitsabstand einhaltenUm sicher auf die Autobahn zu gelangen, den linken Blinker setzen, zügigbeschleunigen, den fließenden Verkehr in den Rückspiegeln und schließlich perSchulterblick beobachten und dann mit ausreichend Abstand auf die rechte Spurfahren. Auf keinen Fall mit Gewalt zwischen zwei Fahrzeuge drängeln. Das bringteinen selbst und andere in Gefahr. Übrigens: Auf der Beschleunigungsspur darfschneller gefahren werden als auf dem rechten Fahrstreifen.Zunächst auf der rechten Spur bleibenAndere Verkehrsteilnehmer können bei Auffahrmanövern - insbesondere vonlangsamen Fahrzeugen wie schwer beladenen Lkw - die Geschwindigkeit reduzierenoder nach links ausweichen, sofern das der fließende Verkehr gefahrlos zulässt."Nach dem Einfädeln aus Sicherheitsgründen zunächst auf der rechten Spurweiterfahren und nicht direkt nach links ausscheren. Auch hier gilt: Erst wennsich im Rückspiegel eine ausreichend große Lücke ergibt, die Fahrspur wechseln",erklärt TÜV Rheinland-Experte Rechtien.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4466054OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell