TÜV Rheinland Award für Kundenzufriedenheit im Autohaus 2019: Sieger kommt aus Würzburg

Köln/Frankfurt a.M. (ots) - Platz 1 für BMW-Autohaus Heermann undRhein / Rekordteilnehmerzahl erreicht 362 Unternehmen /Top-Ten-Betriebe ausgezeichnet / Mehrstufiges AuswahlverfahrenDer Sieger des diesjährigen TÜV Rheinland Awards fürKundenzufriedenheit kommt aus Franken. Ganz oben auf dem Treppchensteht das Würzburger Autohaus Heermann und Rhein GmbH (BMW). Esfolgen bei dem renommierten, markenunabhängigen Wettbewerb auf denPlätzen zwei und drei Autohaus Sternpark GmbH & Co. KG aus Soest(Mercedes-Benz) und Autohaus Sternpark GmbH aus Fürstenfeldbruck(Mercedes-Benz).Dr. Matthias Schubert, Executive Vice President Mobilität von TÜVRheinland, und Ralph M. Meunzel, Verlagsleiter und Chefredakteur desMedienpartners AUTOHAUS, haben in der Frankfurter Klassikstadt dieRepräsentanten der zehn prämierten Unternehmen ausgezeichnet. DieTop-Ten-Betriebe konnten nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren -von Mystery-Mail, Mystery-Call und Mystery-Shopping bis hin zuWerkstatttests - bezüglich Kundenorientierung, Service undtechnischen Leistungen mit den besten Ergebnissen aufwarten.Teilnehmerrekord im Jubiläumsjahr"Wir verleihen den Preis bereits zum zehnten Mal. Mit 362Teilnehmern verzeichnen wir im Jubiläumsjahr einen weiteren Zuwachsund somit einen neuen Rekord", so Ralph M. Meunzel. Insgesamtbeteiligten sich neben Autohäusern mit 23 unterschiedlichen Markenauch markenunabhängige Betriebe und erstmals auch einige Filialeneiner Werkstattkette. "Unser Award trägt dazu bei, die Qualitätinnerhalb der Branche bei Autohäusern und Werkstätten weiter zuerhöhen. Erfolgreiches Management der Kundenzufriedenheit ist nievollständig abgeschlossen", erklärt Dr. Matthias Schubert. Hierzukönnen für jeden teilnehmenden Betrieb auch die detailliertenErgebnisse des Mystery-Shoppings beitragen."Die Gewinner unseres Awards liegen im Ergebnis sehr dichtbeieinander. Dies ist ein Zeichen dafür, welche hohe Qualität alleTeilnehmer in diesem Jahr hatten", ergänzt Torsten Brämer,Vertriebsleiter Mobilität bei TÜV Rheinland.Der TÜV Rheinland Award für Kundenzufriedenheit im Autohaus wirdvon Bausch, Linden & Partner unterstützt. Medienpartner ist wie inden vergangenen Jahren die Fachzeitschrift AUTOHAUS.Die Plätze vier bis zehn in alphabetischer Reihenfolge:- Alfred Krauthahn GmbH, Berlin - Volvo,- Klaus Scheller GmbH, Grünstadt (Rheinland-Pfalz) - BMW,- Nefzger GmbH & Co. KG, Berlin-Spandau - BMW,- Rolf Moser GmbH, Engen (Baden-Württemberg) - Audi,- Taunus-Auto-Verkaufs-GmbH, Idstein (Hessen) - Mercedes-Benz,- Volkswagen Zentrum Fürth Pillenstein GmbH, Fürth - Volkswagen,- Weeber GmbH & Co. KG, Leonberg (Baden-Württemberg) - Audi.Den Herstellerpreis gewann wie im vergangenen Jahr erneutVolkswagen. Auch Hyundai konnte sich wie 2018 wieder denImporteurpreis sichern.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen erhalten Sie auch per E-Mail überpresse@de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presse undwww.twitter.com/tuvcom_pressOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell