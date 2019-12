TÜV Rheinland: Auf Datenschutz beim Kauf von Smart Toys achten / Smarte Puppen, Teddys und Roboter hinterfragen / Datenschutzerklärung muss vorhanden sein (FOTO)

Köln (ots) - Konsumenten stehen Smart Toys, beispielsweise Puppen oder Robotern,die mit dem Internet verbunden werden, noch skeptisch gegenüber. Eine aktuelleUmfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey zum Thema Smart Toys zeigt, dassgut 94 Prozent der Befragten kein solches Spielzeug zu Weihnachten kaufenwollen. Davon lehnen den Kauf rund 76 Prozent komplett ab, etwa 18 Prozentwürden eher nicht zu smarten Kätzchen und Co. greifen. Die Ergebnisse stammenaus einer repräsentativen, von TÜV Rheinland beauftragten Civey-Umfrage vomNovember 2019 unter rund 2.500 Befragten in Deutschland.Datenschutz an erster Stelle"Ein smartes Spielzeug ist mit dem Internet verbunden. Darauf weisen dieHersteller in der Regel hin", erklärt Günter Martin, Internet-Experte bei TÜVRheinland. Funktioniert das Spielzeug über eine Spracheingabe, ist dafürpraktisch immer eine Internetverbindung notwendig. Wer unsicher ist, ob dasGerät Daten via WLAN überträgt, kann entweder im Router-Protokoll nachschauenoder prüfen, ob das Gerät außerhalb der WLAN-Reichweite noch vollständigfunktioniert. Darüber hinaus können sich Eltern oder Großeltern beispielsweisevorab im Internet darüber informieren, ob das Gerät in Sachen Datenschutz alsunsicher gilt. Eine Datenschutzerklärung sollte unbedingt vorhanden sein. Diesesollten sich Verbraucher auch im Hinblick auf Begriffe wie Dritte,Dienstleister, Angebot oder Werbung durchlesen. So lässt sich herausfinden, obpersonenbezogene Daten an dritte Unternehmen weitergegeben werden, um siebeispielsweise für personalisierte Werbung zu nutzen.Kompetenz zeigen, Spielzeug und App testenIst für den Gebrauch des Spielzeugs eine App erforderlich, braucht das KindZugang zu einem Smartphone. Im Appstore und/oder bei Google Play finden sichBeschreibungen und Bewertungen der App. "Am besten lädt man sich die Appherunter und probiert sie selbst einmal aus", so Martin. Wichtig für denDatenschutz ist, sich in der App nicht nur registrieren, sondern auchderegistrieren zu können. Ansonsten kann es notwendig werden, den Anbieteranzuschreiben, um die Daten später löschen zu lassen. Martin rät, sich vorab inRuhe mit dem Gerät zu beschäftigen und es zu konfigurieren. "Eltern können dasSpielzeug selbst testen und es später ihrem Kind erklären", sagt Martin. Nachder ersten Konfiguration empfiehlt er regelmäßige Firmware-Updates undAktualisierungen der App zu nutzen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4459347OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell