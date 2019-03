TÜV Rheinland: Akkus von Gartengeräten trocken und kühl lagern / Nässe und Minusgrade beschädigen Zellstruktur / Auf GS-Zeichen achten / Auf herstellerfremde Ersatzakkus verzichten (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Sie sind leiser, leichter und oftmals praktischer zu handhaben alsihre Vorgänger - akkubetriebene Gartengeräte sind bei Kundengefragter denn je. Was auch daran liegt, dass die Akkutechnologieheutzutage einen unkomplizierten Betrieb mit langen Betriebszeitengarantiert. "Bei ungünstiger Lagerung kann sich die Langlebigkeit derAkkus jedoch deutlich verringern", sagt Fridolin Klein, Batterie- undAkku-Experte bei TÜV Rheinland. Im Optimalfall sollten die Akkus nachjedem Betrieb des Geräts entfernt und an einem kühlen, trockenen Ortaufbewahrt und geladen werden. Denn Nässe, Minusgrade oderTemperaturen über 30 Grad Celsius können die Zellstruktur der Akkusnachhaltig beschädigen und vorzeitig altern lassen.Keine herstellerfremden Ladegeräte verwendenDen gleichen Effekt können herstellerfremde Ladegerätehervorrufen. Daher empfiehlt es sich, das vom Herstellermitgelieferten Netzteil zu verwenden. Dasselbe gilt beim Kauf vonErsatzakkus. Auch diese sollten stets vom Hersteller des jeweiligenGerätes stammen. Bei vermeintlichen Schnäppchen gilt es fürVerbraucher ohnehin genau hinzusehen, da bei minderwertiger WareRisiken bestehen können. "Die Kosten der sicherheitsrelevantenPrüfungen für Akkus und Batterien sind recht hoch, weshalb der Marktauch für Fälscher interessant ist. Ein GS-Zeichen sollte auf demProdukt mindestens vorhanden sein", rät Klein, der mit seinen TÜVRheinland-Kollegen durch eingehende Produktprüfungen zudem dasPrüfzeichen "LGA tested" ausstellt.Auch Akkus mit Tiefenladungsschutz über den Winter zwischenladenDabei stellten die Experten fest, dass die verbauteSchutzschaltung bei einigen Modellen eine kleine Tücke hat. Währenddes Betriebs sorgt sie dafür, dass sich der Akku nicht zu tiefentlädt - was der Langlebigkeit und auch der Sicherheit schadet. Beilängerer Lagerung zieht dieses Batteriemanagementsystem aber so vielEnergie, dass eben dies geschieht. Bei langen Betriebspausen,beispielsweise über den Winter, empfiehlt es sich daher die Akkuszwischenzuladen. Die Betriebsanleitungen der Hersteller geben in derRegel Empfehlungen, in welchen Intervallen der Akku zwischengeladenwerden sollte.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 0911/655-4260Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell