TÜV-Report 2020: Gut jedes fünfte Auto fällt beim TÜV durch

Berlin (ots) - +++ Durchfallquote nur leicht gestiegen +++ Einführung des"gefährlichen Mangels" als neue Mängelkategorie +++ Gewinner ist der MercedesGLC +++ Digitalisierung und Klimaschutz erfordern Anpassungen bei derHauptuntersuchungIn Deutschland ist gut jedes fünfte Auto (21,5 Prozent) bei den TÜV-Prüfstellenmit "erheblichen Mängeln" durch die Hauptuntersuchung (HU) gefallen. Das ist dasErgebnis des aktuellen "TÜV-Reports 2020", für den rund 9 MillionenPkw-Hauptuntersuchungen ausgewertet wurden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraumist die Durchfallquote geringfügig um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Fahrzeuge miterheblichen Mängeln müssen von den Besitzern repariert und erneut vorgeführtwerden, bevor sie eine neue Prüfplakette bekommen. Weitere 9,7 Prozent derFahrzeuge waren mit "geringen Mängeln" unterwegs (minus 2,3 Punkte). Der Anteilder mängelfreien Fahrzeuge ist um 1,1 Punkte auf 68,8 Prozent gestiegen. "Eingroßer Teil der Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen ist mit erheblichenSicherheitsmängeln unterwegs", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer desTÜV-Verbands (VdTÜV), bei der Vorstellung des TÜV-Reports in Berlin."Insbesondere die Besitzer älterer Autos sollten ihre Fahrzeuge regelmäßigwarten lassen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden." LautTÜV-Report 2020 wurden von den Prüfern 0,1 Prozent der Fahrzeuge als"verkehrsunsicher" eingestuft und mussten sofort stillgelegt werden. Betrachtetman alle durchgeführten Hauptuntersuchungen in Deutschland, entspricht das rund15.000 Fahrzeugen innerhalb eines Jahres. Aus Sicht des TÜV-Verbands ist esnotwendig, die HU sowohl an die rasante digitale Entwicklung als auch an diesteigenden Anforderungen an die Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge anzupassen."Die Hauptuntersuchung muss mit neuen Prüfkriterien für digital gesteuerteAssistenzsysteme und neuen Messungen für die Abgasuntersuchung fit für dieZukunft gemacht werden", betonte Bühler. Dafür müssten jetzt die gesetzlichenGrundlagen geschaffen werden.Bereits in der aktuellen Prüfperiode sind verschiedene Änderungen bei der HUwirksam geworden. Auf Grundlage einer EU-Richtlinie zur Harmonisierung derPkw-Prüfungen in Europa ist erstmals die neue Kategorie des "gefährlichenMangels" in die Statistik eingeflossen. Sie beschreibt Defekte, die gefährlicherals ein "erheblicher Mangel" sind, aber nicht zur Stilllegung des Fahrzeugsführen (Kategorie "verkehrsunsicher"). Fahrzeughalter müssen gefährliche Mängelwie undichte Bremsschläuche, defekte Leuchten oder ein nicht funktionierendesReifendruckkontrollsystem "unverzüglich" in einer Werkstatt beheben lassen. "Fürdie Fahrzeughalter ändert sich ein entscheidendes Detail: Fällt ihr Auto mitgefährlichen Mängeln durch den TÜV, müssen sie umgehend in die Werkstatt", sagteBühler. Im aktuellen TÜV-Report lag der Anteil der Fahrzeuge mit "gefährlichenMängeln" allerdings nur bei 0,4 Prozent. Das entspricht über sämtlicheHauptuntersuchungen hinweg in Deutschland rund 80.000 Fahrzeugen. Aufgrund dergeringen Quote wird der Wert im TÜV-Report den erheblichen Mängeln zugeordnet.Weitere Neuerungen sind die Wiedereinführung der Endrohrmessung bei derAbgasuntersuchung sowie Prüfungen von Software-Updates und des NotrufsystemseCall.Steigendes Alter der Fahrzeuge Herausforderung für die VerkehrssicherheitLaut den Ergebnissen des aktuellen TÜV-Reports steigt die Durchfallquote bei derHU mit dem Alter der Fahrzeuge erheblich an. Bei den 2 bis 3 Jahre alten Autosliegt die Quote der erheblichen Mängel (EM-Quote) nur bei 5,8 Prozent. Bei den 6bis 7 Jahre alten Pkw fallen 16,4 Prozent aller Fahrzeuge durch die HU und beiden 10 bis 11 Jahre alten Pkw sogar 28,2 Prozent. Bereits seit Jahren steigt dasAlter der Pkw in Deutschland kontinuierlich. Aktuell liegt dasDurchschnittsalter der Fahrzeuge laut KBA bei 9,5 Jahren. Das sind 1,4 Jahremehr als im Jahr 2010 und sogar 2,6 Jahre mehr als im Jahr 2000. Das spricht ausSicht des TÜV-Verbands zwar für die verbesserte Langlebigkeit modernerFahrzeuge, die heute beispielsweise kaum noch wegen Korrosion aus dem Verkehrgezogen werden. "Das steigende Durchschnittsalter ist aber auch eineHerausforderung für die Verkehrssicherheit", sagte Bühler. Fahrzeughaltersollten umso mehr auf die Funktionsfähigkeit von Verschleißteilen wieBremsscheiben, Leuchten oder Achsfedern achten. Bühler: "Regelmäßige Wartung istbei neueren und älteren Fahrzeugen notwendig, um Defekte frühzeitig zu erkennenund stark beanspruchte Bauteile rechtzeitig zu reparieren oder auszutauschen."Gesamtsieger ist der Mercedes GLCSieger des aktuellen TÜV-Reports 2020 ist der Mercedes GLC. Mit nur 2,17 Prozenthat der Stadtgeländewagen (SUV) die geringste Quote erheblicher Mängel unter den2 bis 3 Jahre alten Fahrzeugen. "In diesem Jahr war das Rennen um den Gesamtsiegbesonders knapp und konnte erst anhand der zweiten Nachkommastelle ermitteltwerden", sagte Bühler. Auf Platz 2 liegen gleichauf mit einer EM-Quote vonjeweils 2,20 Prozent der Roadster Mercedes SLK und der Porsche 911. Da derMercedes GLC bei einer marginal geringeren Durchfallquote mit durchschnittlich56.000 Kilometern eine deutlich höhere Laufleistung als der SLK (30.000 Km) undder 911er (25.000) hat, geht er als verdienter Sieger aus dem Vergleich hervor.Alle anderen Altersklassen gewinnt der Porsche 911: bei den 4-5 Jährigen der Typ991 und bei den 6-7 Jährigen, 8-9 Jährigen und 10-11 Jährigen der Typ 997.Auffällig ist, dass unter den Top 10 des TÜV-Reports bei den 2-3 Jährigen fastausschließlich deutsche Hersteller vertreten sind: sechs Mercedes-Modelle, zweiAudis und ein Porsche. Einzige Ausnahme ist der Mazda CX-3 auf Platz 6.Mercedes dominiert im laufenden Jahr auch die Übersicht der Klassenbesten. Beider Eingruppierung der einzelnen Modelle orientiert sich der TÜV-Report an denWagenklassen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Neben dem GLC bei den SUV gewinnt dieMercedes C-Klasse in der Mittelklasse, die B-Klasse bei den Vans und dieA-Klasse bei den Kompaktwagen. Der Audi A1 liegt bei den Kleinwagen vorne undder Opel bei den so genannten Minis. Die schlechtesten Modelle ihrer Klasse mitden höchsten Durchfallquoten bei den 2-3 Jährigen sind der Ford Ka bei den Minis(10,7 Prozent), Fiat Punto bei den Kleinwagen (10,8 Prozent), Dacia Logan beiden Kompaktwagen (13,6 Prozent), Ford Mondeo in der Mittelklasse (9,1 Prozent),Dacia Duster bei den SUVs (11,7 Prozent) sowie Citroen Berlingo bei den Vans(11,2 Prozent). Bei den 10-11 Jahre alten Fahrzeugmodellen haben mit einerDurchfallquote von jeweils 43,1 Prozent der Dacia Logan und der Chevrolet Matizam schlechtesten abgeschnitten.Zu den häufigsten Auffälligkeiten bei der HU gehören Beleuchtungsmängel. Auf denTÜV-Prüfständen fallen insbesondere ältere Fahrzeuge mit defektem Abblendlichtoder kaputten Bremsleuchten auf. "Fahrzeughalter sollten die Beleuchtungregelmäßig selbst überprüfen", sagte Bühler. "Funktionstüchtige Leuchten erhöhengerade in der dunklen Jahreszeit die Verkehrssicherheit und ersparen denFahrzeugbesitzern eine zusätzliche Fahrt zur Prüfstelle." Eine weitereSchwachstelle ist bei vielen Modellen austretendes Öl an Motor oder Getriebe."Ölverluste wirken bei Unfällen brandbeschleunigend und belasten die Umwelt",sagte Bühler. Auch abgefahrene Bremsscheiben oder Defekte an den Bremsleitungensind häufig der Grund dafür, dass Fahrzeuge bei der HU durchfallen. Ein ernstesSicherheitsrisiko sind Defekte an Achsfedern und Stoßdämpfern, weil dieFahrzeuge nicht mehr stabil auf der Straße liegen. Das ist vor allem in engenKurven oder bei Ausweichmanövern gefährlich.Vernetzte Mobilität und Klimaschutz erfordern weitere Modernisierung der HUIn den vergangenen Jahren sind mehrere Neuerungen bei der Hauptuntersuchung inKraft getreten. Seit dem Jahr 2018 ist bei der Abgasuntersuchung (AU) wiedereine Endrohrmessung Pflicht und seit 2019 gelten strengere Grenzwerte bei derAU. Ab dem Jahr 2021 soll bei Diesel-Fahrzeugen auch die Partikelanzahl gemessenwerden. Das reicht aus Sicht des TÜV-Verbands aber nicht aus. "Bei Dieselnsollte bei der Abgasuntersuchung in Zukunft auch der Ausstoß von Stickoxiden undbei Benzinern die Partikelanzahl ermittelt werden", sagte Bühler. Zudem müsstenPrüforganisationen Zugang zur Abgassoftware und den im Fahrzeug erhobenen Datenbekommen, um das Abgasverhalten digital prüfen und Manipulationen durchHersteller oder Fahrzeughalter verhindern zu können.Auch der Einstieg in die digitale Hauptuntersuchung ist erfolgt. So wird zwargeprüft, ob digitale Komponenten wie das Notrufsystem eCall vorhanden oderbestimmte Software-Updates für die Abgasreinigung implementiert worden sind."Eine Funktionsprüfung digital gesteuerter Assistenzsysteme und der dafürnotwendigen Software findet bei der HU nicht statt", kritisierte Bühler. Zudemfehle den Prüfern der Zugang zu sicherheits- und umweltrelevanten Daten in denFahrzeugen. Für einen diskriminierungsfreien Zugang zu HU-relevantenFahrzeugdaten hat der TÜV-Verband eine Trustcenter-Lösung vorgeschlagen, bei derInformationen in verschlüsselter Form auf den Servern einer neutralenInstitution gespeichert werden. Darüber hinaus sollten zusätzlichePrüfvorschriften für IT-Sicherheit und Datenschutz eingeführt werden. "Nichtzuletzt muss in Zukunft auch die technische Infrastruktur für vernetzteFahrzeuge in die Verkehrssicherheitskonzepte einbezogen werden", sagte Bühler.Deutschlands wichtigster GebrauchtwagenratgeberDer TÜV-Report ist seit 1972 eine unabhängige Quelle für Verbraucher,Autohersteller und die Politik, wenn es um den technischen Zustand der Fahrzeugein Deutschland geht. Der TÜV-Report ist aber vor allem Deutschlands wichtigsterGebrauchtwagenratgeber. "Der TÜV-Report bildet die Wirklichkeit auf unserenStraßen ab", sagte Chefredakteur Hartmut Müller-Gerbes. "Die Verbraucher findenim aktuellen Heft viele Hinweise, worauf sie beim Kauf eines Gebrauchtwagensachten sollten." Aufgeführt sind die Stärken und Schwächen einzelnerFahrzeugmodelle in unterschiedlichen Altersklassen. Müller-Gerbes: "DerTÜV-Report informiert Gebrauchtwagenkäufer unabhängig von möglichen Interessender Hersteller, Werkstätten oder Händler. Die Marke TÜV steht dafür wie keineandere." Der TÜV-Report 2020 ist ab 8. November 2019 als Sonderausgabe der AutoBILD zum Preis von 4,90 Euro im Zeitschriftenhandel und bei den TÜV-Stationenerhältlich. Herausgeber ist der Verband der TÜV e.V., gemeinsam mit TÜV Hessen,TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV SÜD und TÜV Thüringen.Weitere Informationen zum TÜV-Report 2020 sind abrufbar unter:www.vdtuev.de/news/tuev-report-2020Methodik-Hinweis: Für den TÜV-Report 2019 sind rund 9 MillionenHauptuntersuchungen von Pkw ausgewertet worden, die von Juli 2018 bis Juni 2019durchgeführt wurden. Basis der Rankings in 5 Altersklassen sind 18 ausgewählte,besonders relevante Mängel. Untersucht wurden in diesem Jahr 237 verschiedeneFahrzeugmodelle.Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischenund fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung,Wirtschaft und Öffentlichkeit. 