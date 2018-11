TÜV-Report 2019: Jedes fünfte Auto bekommt keine Plakette

Berlin (ots) - +++ Leichter Anstieg der Durchfallquote +++Deutschlands Autos werden immer älter +++ Zahlreiche Änderungen beider Hauptuntersuchung +++ Einstieg in die Prüfung digitalerFahrzeugkomponentenGut jeder fünfte Gebrauchtwagen (21,2 Prozent) ist durch dieHauptuntersuchung (HU) der TÜV-Prüfstellen gefallen. Im Vergleich zumVorjahr ist der Anteil der Fahrzeuge mit "erheblichen Mängeln" überalle Altersklassen hinweg um 1,3 Prozent gestiegen. Stellen diePrüfer erhebliche Mängel fest, müssen die Autobesitzer ihr Fahrzeugreparieren und erneut prüfen lassen. Weitere 12,0 Prozent allerFahrzeuge waren mit "geringen Mängeln" unterwegs (minus 1,9 Prozent).In absoluten Zahlen 4.789 Fahrzeuge oder 0,1 Prozent galten als"verkehrsunsicher" und mussten sofort stillgelegt werden. Das gehtaus dem aktuellen "TÜV-Report 2019" hervor, für den rund 8,8Millionen Hauptuntersuchungen der TÜV-Unternehmen ausgewertet wurden."Die Hauptuntersuchung als wichtige Säule der Verkehrssicherheit inDeutschland steht vor gravierenden Veränderungen", sagte Dr. JoachimBühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV), bei Vorstellung desTÜV-Reports in Berlin. Aktuell stehen eine veränderteMängelsystematik, neue Grenzwerte bei der Abgasuntersuchung und derEinstieg in die Prüfung digitaler Systeme wie eCall im Mittelpunkt."Die Zukunft der Hauptuntersuchung ist digital", sagte Bühler. "Autossind heute rollende Computer und Datenspeicher. Wenn immer mehrsicherheitskritische Komponenten eines Fahrzeugs digital gesteuertwerden, muss sich die HU anpassen. Dafür muss die Politik dieVoraussetzungen schaffen."Alternde FahrzeugflotteAls einen wichtigen Grund für die gestiegene Durchfallquote hatder TÜV-Verband die alternde Fahrzeugflotte in Deutschland ermittelt.Das Durchschnittsalter aller Pkw beträgt aktuell 9,4 Jahre. ImVergleich zum Jahr 2010 sind die Autos im Schnitt 1,3 Jahre älter undim Vergleich zum Jahr 2000 sogar um 2,5 Jahre. "Der Fahrzeugbestandin Deutschland wird von Jahr zu Jahr älter. Über kurz oder lang wirddas zu einem Problem für die Verkehrssicherheit", sagte Bühler. Dennmit höherem Alter steige die Fehleranfälligkeit der Pkw. Nach denErgebnissen des aktuellen TÜV-Reports fällt nur jedes zehnte 4 bis 5Jahre alte Fahrzeug mit erheblichen Mängeln durch die HU, während esbei den 10 bis 11 Jahre alten Fahrzeugen mehr als jedes vierte ist(28 Prozent). "Gerade die Halter älterer Autos sind aufgerufen, ihreFahrzeuge regelmäßig zu warten, um sich und andere nicht in Gefahr zubringen", sagte Bühler.Gewinner ist der Porsche 911Der Gewinner des TÜV-Reports 2019 ist der Porsche 911. DerSportwagen hat mit einem Anteil von 2,5 Prozent die geringste Quoteerheblicher Mängel (EM-Quote) unter den 2 bis 3 Jahre altenFahrzeugen. Da der Gewinner in dieser Altersklasse die niedrigsteEM-Quote aller untersuchten Fahrzeuge hat, wird das entsprechendeModell zum Gesamtsieger erklärt. Der Porsche 911 sichert sich abernicht nur den Gesamtsieg, sondern gewinnt auch in allen anderenAltersklassen. Während bei den 2-3 Jährigen und 4-5 Jährigen derPorsche 911 Typ 991 gewinnt, ist es bei den 6-7 Jährigen, 8-9Jährigen und 10-11 Jährigen der Typ 997. "Dass ein Fahrzeug in allenAltersklassen so überzeugend abschneidet, hat es in der Geschichtedes TÜV-Reports noch nicht gegeben", sagte Bühler. Insgesamt habendie deutschen Hersteller mit zahlreichen Top-10-Platzierungen in denverschiedenen Altersklassen sehr gut abgeschnitten. Darüber hinausgewinnt Mercedes mit seinen Modellen die Wertungen für die vomKraftfahrt-Bundesamt festgelegten Wagenklassen Kompaktklasse,Mittelklasse, SUV und Van. Der Opel Adam gewinnt bei den Minis undder Hyundai i20 bei den Kleinwagen.Schlusslichter in den verschiedenen Altersklassen sind in diesemJahr der Dacia Logan mit einer EM-Quote bei den 2-3 Jahre altenFahrzeugen in Höhe von 14,6 Prozent, der Peugeot 206 bei den 4-5Jährigen mit 28,0 Prozent und bei den 6-7 Jährigen wieder der DaciaLogan mit 30,9 Prozent. Bei den 8-9 Jahre alten Fahrzeugen teilensich Renault Kangoo und Chevrolet Matiz den letzten Platz mit einerEM-Quote von 37,1 Prozent. Bei den 10-11 Jahre alten Fahrzeugenverliert erneut der Dacia Logan: vier von zehn Logans (40,6 Prozent)fallen in diesem Alter durch die HU.Technische Mängel nicht unterschätzenEin Dauerbrenner bei der HU ist das Thema Licht. Vor allem ältereFahrzeuge fallen auf den TÜV-Prüfständen mit defekter Beleuchtungauf. "Fahrzeugnutzer sollten häufiger überprüfen, ob sämtlicheLeuchten funktionieren. Das ist gerade in der dunklen Jahreszeit sehrwichtig", sagte Bühler. Ein weiteres Problem ist Ölverlust an Motorund Antrieb. Austretendes Öl ist kritisch, da es bei einem Unfallbrandbeschleunigend wirkt. Darüber hinaus belastet entweichendes Öldie Umwelt. Mängel an den Achsfedern und den Stoßdämpfernverschlechtern nicht nur den Fahrkomfort, sondern sind auch einSicherheitsrisiko, weil die Fahrzeuge nicht mehr stabil auf derStraße liegen. Das ist vor allem in engen Kurven oder beiAusweichmanövern gefährlich. Nicht zuletzt müssen die Bremsenregelmäßig gewartet werden, um sicher unterwegs zu sein.Neuerungen bei der HauptuntersuchungDie Hauptuntersuchung von Pkw befindet sich infolge derDigitalisierung, neuen Vorgaben zum Umweltschutz und derHarmonisierung auf EU-Ebene in einem grundlegenden Wandel. Am 20. Mai2018 wurde in Deutschland mit dem "gefährlichen Mangel" eine neueMängelkategorie eingeführt und damit eine EU-Richtlinie umgesetzt.Für die Fahrzeughalter hat das in der Praxis aber nur geringeAuswirkungen: Sie erhalten einen Hinweis auf dem Prüfbericht undhaben dann - wie bei den erheblichen Mängeln - einen Monat Zeit fürdie Reparatur und HU-Nachprüfung.Bereits seit Anfang 2018 ist wieder eine Abgasuntersuchung mitEndrohrmessung bei der HU Pflicht. "Nur mit einer Kombination ausAbgasmessung am Auspuff, einer Auswertung der Diagnosedaten und einerSichtprüfung können die Prüfer Verschleiß, Manipulationen oderDefekte an der Abgasanlage richtig erkennen", sagte Bühler. Ihrevolle Wirksamkeit entfalte die Endrohrmessung aber erst mit den neuenGrenzwerten, die ab 1. Januar 2019 dem Stand der Technik angepasstwerden. Ein weiterer Meilenstein ist die Messung der Partikelanzahlbei Dieselfahrzeugen ab dem Jahr 2021. Darüber hinaus fordert derTÜV-Verband, dass zukünftig auch die Stickoxid-Emissionen (NOx) vonDieseln bei der Abgasuntersuchung überprüft werden. "Schmutzige Luftmacht Menschen krank", sagte Bühler. "Die Prüfungen stellen sicher,dass die Abgasreinigung in unseren Fahrzeugen einwandfreifunktioniert."Prüfung digitaler KomponentenDarüber hinaus erfolgt der Einstieg in die digitaleHauptuntersuchung. Seit dem 1. April 2018 ist der Einbau deseCall-Notrufsystems in Neuwagen Pflicht. Die Prüfverfahren fürbestimmte digitale Komponenten sind allerdings noch in derEntwicklung und bislang soll nur das Vorhandensein eines eCall-Modulsgeprüft werden, nicht aber seine Funktion. "Statt um Rost und Öl gehtes in Zukunft um Bits und Bytes bei der Hauptuntersuchung", sagteBühler. "In den Prüfkatalogen müssen Kriterien für die digitaleSicherheit von Fahrzeugen ergänzt werden." Dabei gehe es sowohl umden Schutz vor kriminellen Hackerangriffen als auch um die Prüfungsicherheitsrelevanter Funktionen, die von Software gesteuert werden.Bühler: "Die Prüforganisationen müssen Zugang zur Software vonsicherheits- und umweltrelevanten Fahrzeugkomponenten sowie zu denentsprechenden Diagnosedaten bekommen. Nur so können sie ihremgesetzlichen Prüfauftrag nachkommen."Deutschlands größter GebrauchtwagenratgeberDer TÜV-Report ist seit dem Jahr 1972 eine unabhängige Quelle fürVerbraucher, Autohersteller und Politik, wenn es um den technischenZustand der Fahrzeuge in Deutschland geht. "Der TÜV-Report ist eineumfangreiche und verlässliche Datenquelle, die den Herstellernwichtige Informationen für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge liefert",sagte Bühler. "Gleichzeitig gibt der Report Autobesitzern praktischeTipps, wie sie sich und andere im Straßenverkehr besser schützenkönnen." Damit trage der TÜV-Report maßgeblich zur Verkehrssicherheitin Deutschland bei.Der TÜV-Report ist aber in erster Linie Deutschlands wichtigsterGebrauchtwagenratgeber. "Verbraucher finden im TÜV-Report zahlreicheHinweise, worauf sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens achten sollten",sagte Chefredakteur Hartmut Müller-Gerbes. Im Heft finden die Leserdie Stärken und Schwächen einzelner Fahrzeugmodelle in denverschiedenen Altersklassen. Müller-Gerbes: "Der TÜV-Reportinformiert Gebrauchtwagenkäufer unabhängig von möglichen Interessender Hersteller, Werkstätten oder Händler. Die Marke TÜV steht dafürwie keine andere."Der TÜV-Report 2019 ist ab 9. November 2018 als Sonderausgabe derAuto BILD zum Preis von 4,90 Euro im Zeitschriftenhandel und bei denTÜV-Stationen erhältlich. Herausgeber ist der Verband der TÜV e. V.,gemeinsam mit dem TÜV Hessen, TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV SÜD undTÜV Thüringen.Hinweis zur Methodik: Für den TÜV-Report 2019 sind rund 8,8Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet worden, die von Juli 2017bis Juni 2018 durchgeführt wurden. Basis der Rankings in 5Altersklassen sind 18 ausgewählte, besonders relevante Mängel.Untersucht wurden in diesem Jahr 231 Fahrzeugmodelle. Grundlage derAngaben zum Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland sind Daten desKraftfahrt-Bundesamtes.Weitere Infos unter: https://www.vdtuev.de/news/tuev-report-2019/Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V.Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT +49 30 760095-320presse@vdtuev.dewww.vdtuev.deOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell