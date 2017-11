TÜV Report 2018: Jeder fünfte Pkw fällt durch

Berlin (ots) - Keiner hat weniger Mängel: Der Mercedes SLK siegtim TÜV-Report 2018 in der Altersgruppe der dreijährigen Fahrzeuge. Aninsgesamt einem Drittel aller Pkw stellte der TÜV Mängel fest, jederFünfte fiel bei der Hauptuntersuchung durch. Das sind wichtigstenErgebnisse des TÜV-Reports 2018, den der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV)heute in Berlin vorgestellt hat. Der TÜV-Report ist eine umfangreicheDarstellung der Stärken und Schwächen der 225 gängigsten Pkw-Modelleauf unseren Straßen. Über 10 Millionen Hauptuntersuchungen aus demZeitraum von Juli 2016 bis Juni 2017 werteten die TÜV-Experten dafüraus. Davon flossen fast neun Millionen Ergebnisse in den größtenGebrauchtwagenratgeber ein.Sieger und VerliererMit einer Quote von zwei Prozent erheblicher Mängel hat derMercedes SLK bei den dreijährigen Fahrzeugen die Nase vorn, bei denFünfjährigen steht mit der B-Klasse ein weiterer Mercedes auf derSiegertreppe. Auch die ersten Plätze der älteren Fahrzeuge gehen aneinen Schwaben: Der Porsche 911 siegt jeweils in den Altersgruppenzwischen sieben und elf Jahren. Die Schlusslichter bilden der KiaSportage (drei Jahre), Peugeot 206 (fünf Jahre), Chevrolet Aveo(sieben Jahre), Chevrolet Matiz (neun Jahre) und Ford Ka bzw. FordGalaxy (11 Jahre). "Wir gratulieren den Gewinnern. Die HerstellerMercedes und Porsche bleiben auch 2018 das Maß aller Dinge beimTÜV-Report", erläutert Joachim Bühler, Geschäftsführer des VdTÜV.Ältere Fahrzeuge mit hoher MängelquoteDie durchschnittliche Quote erheblicher Mängel über alleAltersklassen beträgt 19,9 Prozent, gegenüber dem letzten TÜV-Reportist das eine leichte Steigerung um 0,2 Punkte. Zwei Drittel (66,1Prozent) der geprüften Fahrzeuge waren mängelfrei. "Die Mängelquoteliegt damit immer noch fünf Prozentpunkte unter dem Wert von 2014.Unser Anspruch muss aber gleichzeitig sein, die Mängelquote mittel-und vor allem langfristig zu reduzieren", erklärt Joachim Bühler.Auffällig ist dagegen die Schere zwischen jungen und älterenFahrzeugen. Während bei den zwei- bis dreijährigen Gebrauchtwagen inDeutschland die Mängelquote mit durchschnittlich 5,8 Prozent um einvielfaches niedriger liegt als der Durschnitt, verhält es sich beiälteren Fahrzeugen genau umgekehrt. Mit steigendem Alter nimmt dieHäufigkeit sicherheits- und umweltrelevanter Mängel dramatisch zu:Bei den über 11-jährigen Pkw haben bereits über ein Viertel (26,5Prozent) erhebliche Mängel, bei den Mängelriesen sind es sogar fast40 Prozent.Mängel ernst nehmenBesonders oft beanstanden die TÜV-Experten defekte Beleuchtung,mangelhafte Bremsen, Probleme am Fahrwerk, Ölverlust und schadhafteAuspuffanlagen. "Keinen dieser Mängel sollte man auf die leichteSchulter nehmen", so Bühler. "Gerade in der dunklen Jahreszeit kanneine Kombination aus fehlender Beleuchtung und verschlissener Bremsenfatale Folgen haben." Wichtig ist daher, die regelmäßigenInspektionstermine wahrzunehmen und dafür eine qualifizierteFachwerkstatt aufzusuchen. Nur zwei Drittel aller Fahrzeugeentsprechen völlig den sicherheits- oder umwelttechnischenAnforderungen. Alle anderen würden ohne den TÜV immer noch ein Risikofür die Verkehrssicherheit und den Umweltschutz darstellen.Software-Updates werden nachgeprüftBei der Hauptuntersuchung wird in vier Mängelkategorienunterschieden: "Ohne Mängel", "Geringe Mängel" (Plakette wirderteilt, Mangel muss aber behoben werden), "Erhebliche Mängel"(Plakette wird nicht erteilt, Mangel muss innerhalb von vier Wochenbehoben werden) und "Verkehrsunsicher" (Fahrzeug wird sofortstillgelegt). Zusätzlich gilt ab diesem Jahr: Vom Software-Updatebetroffene Fahrzeuge erhalten einen erheblichen Mangel, wenn sienicht an der Nachrüstung teilnehmen. Innerhalb von vier Wochen mussdas Update dann nachgeholt werden. "Wir empfehlen daher allenbetroffenen Fahrzeughaltern einer Aufforderung zur Nachrüstung desSoftware-Updates unbedingt nachzukommen", erläutert Bühler. "Dannsind sie bei der Hauptuntersuchung auf der sicheren Seite."Bits und Bytes auch in der HauptuntersuchungDie Technologie im Auto entwickelt sich rasant. DurchDigitalisierung, autonomes Fahren und alternative Antriebe müssenauch die Anforderungen an die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerneu definiert werden. "Künftig wird es nicht mehr nur um Öl und Rostgehen, sondern vor allem auch um Bits und Bytes", erläutert Bühler.Ein wichtiger Schritt wäre, die erweiterten europäischen Vorgaben zurFahrzeugüberwachung zügig umzusetzen. In Deutschland ist dieVerordnung über die regelmäßige technische Untersuchung vonFahrzeugen (FUV) noch nicht in Kraft. Bühler: "Die neueBundesregierung ist gefordert, auch im digitalen Zeitalter fürVerkehrssicherheit und Umweltschutz wirksame Regeln zu schaffen." Dasbetrifft unter anderem eine Prüfung von Softwareständen dersicherheitsrelevanten elektronischen Bauteile. Auch für Datenschutzund IT-Security müssen hohe Ansprüche gelten, um das Fahrzeug gegenDatenmissbrauch und Hackerangriffe wirkungsvoll zu schützen. Mit der"Automotive Platform" hat der VdTÜV hierzu bereits das Konzept einerhochsicheren und in den Autos einheitlich verbautenKommunikationsplattform vorgelegt.Deutschlands größter GebrauchtwagenratgeberDer TÜV-Report ist seit fast 50 Jahren eine unabhängige Quelle fürVerbraucher, Hersteller und Politik, wenn es um den technischenZustand der Autos in Deutschland geht. Stärken und Schwächeneinzelner Fahrzeugmodelle lassen sich gezielt ablesen. "Wir gebendamit den Verbrauchern neutrale und verlässliche Informationen fürden Gebrauchtwagenkauf an die Hand", erläutert Joachim Bühler."Gleichzeitig liefern wir für die Hersteller wertvolle Daten zurQualitätsverbesserung der Fahrzeuge und tragen damit zur Steigerungder Verkehrssicherheit auf unseren Straßen bei."Der TÜV-Report ist Deutschlands wichtigsterGebrauchtwagenratgeber. "Wir wollen den Verbrauchern mit einem informativen Heft Hinweise geben, wo sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens besonders hinschauen müssen", erläutert Chefredakteur Hartmut Müller-Gerbes. "Vor allem wollen wir sie unabhängig von möglichen Interessen der Hersteller, Werkstätten oder Händler beraten. Die Marke TÜV steht dafür wie keine andere." Ab 10.11.2017 ist der TÜV-Report 2018 als Sonderausgabe der AutoBild zum Preis von 4,90 EURO im Zeitschriftenhandel und an den TÜV-Stationen erhältlich. Herausgeber ist der Verband der TÜV e. V., gemeinsam mit dem TÜV Hessen, TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV SÜD und TÜV Thüringen.