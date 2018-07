TÜV Nord zeichnet Primagas aus (FOTO)

Krefeld (ots) -Auch 2018 würdigt der TÜV die Arbeit von Primagas zweifach:Bereits zum sechsten Mal verliehen die Sachverständigen demFlüssiggasversorger das Prädikat "Geprüfte Kundenzufriedenheit".Außerdem bescheinigte der TÜV Primagas zum vierten Mal in Serie"Geprüfte Service- und Montagequalität"."Wir möchten ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden sein",sagt Primagas-Verkaufsdirektor Thomas Landmann. "Wenn eineunabhängige Einrichtung bestätigt, dass uns das gelingt, freut unsdas sehr." 95 Prozent der vom TÜV befragten Primagas-Kunden zeigtensich "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit dem Service ihresFlüssiggas-Anbieters.Für die Vergabe dieses Prüfzeichens inspiziert der TÜVstichprobenartig Kundenanlagen vor Ort. Dabei begutachtet erMaterialien, Montage und Installation, Aufstellung und Einlagerungvon Behältern sowie zudem die Dokumentation von Prüfunterlagen. DasPrüfzeichen "Geprüfte Service- und Montagequalität" erhalten nurUnternehmen, deren Montagequalität mit 2,0 oder besser benotet wird.Primagas erzielte hier eine 1,06 und bestätigte so die exzellentenBewertungen aus den Vorjahren.Pressekontakt:Nicole GorkeLuisenstraße 11347799 KrefeldFon 02151 852319Fax 02151 852340nicole.gorke@primagas.dewww.primagas.dePRIMAGASc/o Ketchum Pleon GmbHBahnstraße 240212 DüsseldorfFon 0211 9541 2564primagas@ketchumpleon.comOriginal-Content von: PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell