Krefeld (ots) - TÜV NORD hat dem Krefelder Flüssiggas-Versorger Primagas zum 8. Mal das Siegel "Geprüfte Kundenzufriedenheit" verliehen. Auch das Prädikat "Geprüfte Service- und Montagequalität" erhielt das Unternehmen zum mittlerweile 6. Mal in Folge. So knüpft Primagas an das hohe Niveau der Vorjahre an und positioniert sich weiter als verlässlicher Partner.2020 überzeugte Primagas die unabhängigen Experten von TÜV NORD doppelt. In einer Befragung zu den Services und Leistungen erhoben die Prüfer zuerst den sogenannten Kunden-Zufriedenheits-Index. 365 Kunden nutzen dabei die Möglichkeit, Primagas zu bewerten. 94 Prozent gaben an, mit dem Service "zufrieden" oder "sehr zufrieden" zu sein. 97 Prozent würden sich erneut für Primagas entscheiden und das Unternehmen an Freunde weiterempfehlen. Die Kunden hoben vor allem die Erreichbarkeit und Schnelligkeit ihrer Betreuer sowie die klar verständlichen Erläuterungen zu Flüssiggas auf der Primagas-Website (www.primagas.de (https://www.primagas.de/)) hervor. Insgesamt ermittelte TÜV NORD einen Kunden-Zufriedenheits-Index von 98,8 Prozent für Primagas (1) und zeichnet den Flüssiggas-Versorger zum 8. Mal mit dem Siegel "Geprüfte Kundenzufriedenheit" aus.Die positiven Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsbefragung flossen im Anschluss in eine Bewertung der Service- und Montagequalität ein, die Primagas - ebenfalls von TÜV NORD - durchführen ließ. Die Experten inspizierten stichprobenartig neu errichtete Flüssiggas-Anlagen von Kunden und prüften die Behälter hinsichtlich Materialien, Montage und Installation, Aufstellung und Einlagerung sowie Prüfunterlagen. Dabei konnte Primagas erneut voll überzeugen (2) und erhielt zum 6. Mal in Serie das Siegel "Geprüfte Service- und Montagequalität", das Unternehmen vorbehalten ist, deren Montagequalität von TÜV NORD mit der Note 2,0 oder besser eingestuft wird.Die aktuellen Erhebungen von TÜV NORD unterstreichen, was bereits eine Umfrage unter Heizungsbauern ergab, die Primagas Anfang 2020 gemacht hat. Dort gaben die Profis dem Flüssiggas-Versorger ebenfalls Bestnoten für seine Leistungen, Services und hohe Professionalität. Die Weiterempfehlungsrate der Experten lag sogar bei 99 Prozent (3)."Wir optimieren unsere Services und Leistungen laufend", unterstreicht Primagas-Verkaufsdirektor Thomas Landmann. "Das Feedback, das wir fortwährend von Kunden und Experten erhalten, fließt dabei ein. Schön zu sehen, dass unsere Bemühungen Früchte tragen und unsere Kunden nachweislich mit uns zufrieden sind."Weitere Informationen gibt es unter www.primagas.de (https://www.primagas.de/).(1) Quelle: TÜV NORD CERT GmbH. PRIMAGAS Kundenzufriedenheitsanalyse 2020.(2) Quelle: TÜV NORD CERT GmbH. PRIMAGAS Audit "Geprüfte Service- und Montagequalität" 2020.(3) Quelle: TÜV NORD CERT GmbH. PRIMAGAS Umfrage unter Fachhandwerkspartnern, 2020.Pressekontakt:Pressestelle PRIMAGASc/o zeron GmbHErkrather Straße 234a40233 DüsseldorfFon 0211 8892150-68presse-primagas@zeron.deOriginal-Content von: PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell