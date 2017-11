TÜV NORD-Statistik: Quote der Fahrzeuge mit Mängeln beim TÜV-Check sinkt erneut

Hannover (ots) - Erfreuliches Ergebnis bei der Hauptuntersuchung:Schon zum vierten Mal in Folge ist die Zahl der Fahrzeuge miterheblichen Mängeln in der TÜV NORD-Statistik gesunken. Und zwar von22,9 auf 22,2 Prozent aller geprüften Autos.Die Zahlen belegen damit aber auch, dass immer noch mehr als jedesfünfte Auto so schwerwiegende Mängel hat, dass es erst repariertwerden muss, ehe die TÜV-Plakette angebracht werden kann. Und: DieZahl der Fahrzeuge ganz ohne Mängel ist im Gegensatz zum Jahr zuvorauch wieder gestiegen: von 64,3 auf 65,4 Prozent. Zusammen mit den12,4 Prozent der Fahrzeuge, bei denen geringe Mängel gefunden wurden,erhalten somit insgesamt mehr als drei Viertel aller Autos (77,8Prozent) bereits beim ersten Anlauf vom TÜV-Sachverständigen ihrePlakette. Die Zahl der verkehrsunsicheren Fahrzeuge, die sofortstillgelegt werden müssen, liegt mit 0,05 Prozent weiterhin auferfreulich niedrigem Niveau. Das ist das Ergebnis der statistischenAufarbeitung aller Hauptuntersuchungen (HU), die an den mehr als 200TÜV-STATIONEN und in über 10.000 TÜV NORD-Partnerwerkstätten vonMitte 2016 bis Mitte 2017 durchgeführt worden sind.Der insgesamt positive Trend ist in den Augen derTÜV-Sachverständigen Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen undneutralen Hauptuntersuchung, die in der Regel alle zwei Jahre fälligist und Fahrzeuge mit Mängeln in die Reparaturbetriebe schickt.Dadurch werden die Autofahrer angehalten, in einen guten technischenZustand ihres Fahrzeugs zu investieren - zum Nutzen für dieSicherheit auf unseren Straßen.Hartmut Abeln, TÜV NORD-Geschäftsführer, sagt: "Wir freuen unsüber diese Entwicklung der Mängelquoten. Die Hersteller bauenschließlich gute Autos und legen auch Wert auf die Langzeitqualität.Zudem verstärken die Autohäuser und Werkstätten ihre Anstrengungen inSachen Qualitätssteigerung. Die Autofahrer wiederum kümmern sich inZeiten guter Wirtschaftslage mehr um Wartung und Pflege ihrerFahrzeuge und nehmen fällige Termine zur Inspektion undInstandhaltung wahr. Wer sein Auto regelmäßig zu den empfohlenenInspektionsterminen in einer guten Fachwerkstatt warten lässt, hatbei der Hauptuntersuchung weniger Mängel an seinem Fahrzeug undüberdies mehr Freude an sicherer individueller Mobilität. Besondersfreuen würde es uns aber auch, wenn der kurze Check derBeleuchtungsanlage vor Fahrantritt zur Regel wird."Dass die Beleuchtungsanlage nämlich mitunter stiefmütterlichbehandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hierliegt "Licht, Elektrik" in der Statistik wieder weit vorne. Und das,obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur inder Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Allerdings ist dieQuote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daranhaben auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger undlanglebiger Technik (z. B. LED) sicher ihren Anteil. Die alljährlicheBeleuchtungsaktion, die jeweils im Oktober unter anderem vomKfz-Gewerbe und dem TÜV durchgeführt wird, dient auch dem Ziel,Beleuchtungsmängel an Fahrzeugen gerade vor der dunklen Jahreszeitabzustellen.Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für dieam häufigsten auftretenden Mängelgruppen "Licht, Elektrik","Umweltbelastung", "Achsen, Räder, Reifen" und "Bremse".Je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Termin sind, desto höher istdie Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen.Die aktuellen TÜV NORD-Zahlen belegen: Bei der ersten HU im Alter vondrei Jahren finden sich bei 5,8 Prozent der Autos erhebliche Mängel.Im Alter von fünf Jahren sind es schon 11,1 Prozent und so geht esweiter bis zu den Elfjährigen, von denen 30,1 Prozent zur Reparaturin die Werkstatt müssen.Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch alsGrund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen ist, liegtjetzt bei den Dreijährigen bei 50.123 Kilometern und bei denElfjährigen bei 136.130 Kilometern auf dem Tacho.Wichtig: Wer noch mit einer rosafarbenen Plakette für 2017unterwegs ist, sollte sich bald einen Termin bei seinem TÜV gebenlassen. Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbeder 'fälligen' Plaketten von Rosa auf Grün und so ist zum Beispielfür Ordnungshüter schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Terminüberzogen wurde. Dann ist nach mehr als zwei Monaten einVerwarnungsgeld fällig und ab dem 8. Monat kommt noch ein Punkt inFlensburg hinzu.Als das Auto mit den geringsten Mängeln im gesamten TÜV-Report2018 wird der Mercedes SLK gelistet. In den einzelnen Fahrzeugklassenbelegen folgende Fahrzeuge die Siegerplätze: Mini: Opel Adam,Kleinwagen: Mazda 2, Kompaktklasse: Mercedes A-Klasse, Mittelklasse:Volvo V40, Van: Golf Sportsvan und SUV: Mercedes GLK.Den TÜV-Report, der typspezifische Fahrzeugmängel dezidiertauflistet und damit zu einem wichtigen Ratgeber beimGebrauchtwagenkauf wird, gibt es an jeder TÜV-STATION und imZeitschriftenhandel. Er kostet 4,90 EUR.Pressekontakt:Rainer Camen0201 825 2331rcamen@tuev-nord.deOriginal-Content von: TÜV NORD GROUP, übermittelt durch news aktuell