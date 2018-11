TÜV NORD-Statistik: Erneut weniger Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln bei der Hauptuntersuchung

Hannover (ots) - Erfreuliches Ergebnis bei der Hauptuntersuchung:Erneut ist die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln in der TÜVNORD-Statistik gesunken. Zwar nur leicht von 22,2 auf 22,1 Prozentaller geprüften Autos, aber bereits zum fünften Mal in Folge (2014:25,8 %). Und: 66,2 % der Autos waren ohne Mängel (Vorjahr 65,4).Die Zahlen belegen damit aber auch, dass immer noch mehr als jedesfünfte Auto so schwerwiegende Mängel hat, dass es erst repariertwerden muss, ehe die TÜV-Plakette angebracht werden kann.Aber: Die Zahl der Fahrzeuge ganz ohne Mängel ist auch wiedergestiegen: von 65,4 auf 66,2 Prozent. Zusammen mit den 11,7 Prozentder Fahrzeuge, bei denen geringe Mängel gefunden wurden, erhaltensomit insgesamt mehr als drei Viertel aller Autos (77,9 Prozent)bereits beim ersten Anlauf vom TÜV-Sachverständigen ihre Plakette.Die Zahl der verkehrsunsicheren Fahrzeuge, die sofort stillgelegtwerden müssen, liegt mit 0,06 Prozent weiterhin auf erfreulichniedrigem Niveau. Das ist das Ergebnis der statistischen Aufarbeitungaller Hauptuntersuchungen (HU), die an den mehr als 200 TÜV-STATIONENund in über 10.000 TÜV NORD-Partnerwerkstätten von Mitte 2017 bisMitte 2018 durchgeführt worden sind.Die fünfte Mängelkategorie "gefährliche Mängel", die im Mai 2018neu eingeführt wurde, hat noch keine statistische Relevanz. Ein"gefährlicher Mangel" ist dabei ein erheblicher Mangel, der einedirekte und unmittelbare Verkehrsgefährdung darstellt oder die Umwelterheblich beeinträchtigt; zum Beispiel, wenn an einem Fahrzeug alleBremslichter ausgefallen sind.Der stetige positive Trend ist in den Augen derTÜV-Sachverständigen Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen undneutralen Hauptuntersuchung, die in der Regel alle zwei Jahre fälligist und wegen der Fahrzeuge mit Mängeln in die Reparaturbetriebegeschickt werden. Dadurch werden die Autofahrer angehalten, in einenguten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu investieren - zum Nutzenfür die Sicherheit auf unseren Straßen.Hartmut Abeln, TÜV NORD-Geschäftsführer, sagt: "Wir freuen unsüber diese Entwicklung der Mängelquoten. Die Hersteller bauenschließlich sichere Autos und legen auch Wert auf dieLangzeitqualität. Zudem verstärken die Autohäuser und Werkstättenihre Anstrengungen in Sachen Qualitätssteigerung. Die Autofahrerwiederum kümmern sich in Zeiten guter Wirtschaftslage mehr um Wartungund Pflege ihrer Fahrzeuge und nehmen fällige Termine zur Inspektionund Instandhaltung wahr. Wer sein Auto regelmäßig zu den empfohlenenInspektionsterminen in einer guten Fachwerkstatt warten lässt, hatbei der Hauptuntersuchung weniger Mängel an seinem Fahrzeug und mehrFreude an sicherer, individueller Mobilität. Besonders freuen würdees uns aber auch, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vorFahrantritt zur Regel wird."Dass die Beleuchtungsanlage nämlich mitunter stiefmütterlichbehandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hierliegt "Licht, Elektrik" in der Statistik wieder weit vorne. Und das,obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur inder Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Allerdings ist dieQuote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daranhaben auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger undlanglebiger Technik (z. B. LED) sicher ihren Anteil.Die alljährliche Beleuchtungsaktion, die jeweils im Oktober unteranderem vom Kfz-Gewerbe und dem TÜV durchgeführt wird, dient auch demZiel, Beleuchtungsmängel an Fahrzeugen gerade vor der dunklenJahreszeit abzustellen.Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für dieam häufigsten auftretenden Mängelgruppen "Licht, Elektrik","Umweltbelastung", "Achsen, Räder, Reifen" und "Bremse".Je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Termin sind, desto höher istdie Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen.Die aktuellen TÜV NORD-Zahlen belegen: Bei der ersten HU im Alter vondrei Jahren finden sich bei 5,8 Prozent der Autos erhebliche Mängel.Im Alter von fünf Jahren sind es schon 10,5 Prozent und so geht esweiter bis zu den Elfjährigen, von denen 29,4 Prozent zur Reparaturin die Werkstatt müssen.Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch alsGrund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen ist, liegtjetzt bei den Dreijährigen bei 49.548 Kilometern und bei denElfjährigen bei 138.508 Kilometern auf dem Tacho.Wichtig: Wer noch mit einer grünen Plakette für 2018 unterwegsist, sollte sich bald einen Termin bei seinem TÜV geben lassen. Mitdem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der 'fälligen'Plaketten von Grün auf Orange und so ist zum Beispiel fürOrdnungshüter schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogenwurde. Dann ist nach mehr als zwei Monaten ein Verwarnungsgeld fälligund ab dem 8. Monat kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu.Als das Auto mit den geringsten Mängeln im gesamten TÜV-Report2019 wird der Porsche 911 gelistet. Er dominiert die aktuelleStatistik: In allen Altersklassen wird er auf Platz 1 als Mängelzwerggeführt. Schlecht schneidet dagegen zum Beispiel der Dacia Logan ab,der in drei Altersklassen die rote Laterne innehat. Bei den 4- und5-jährigen ist der Peugeot 206 und bei den 8 und 9-jährigen sindRenault Kangoo und Chevrolet Matiz die Schusslichter.Den TÜV-Report, der typspezifische Fahrzeugmängel dezidiertauflistet und damit zu einem wichtigen Ratgeber beimGebrauchtwagenkauf wird, gibt es an jeder TÜV-STATION und imZeitschriftenhandel. 