TUS-Sound Environmental: Ist das wirklich wahr?

TUS-Sound Environmental weist am 17.03.2019, 11:24 Uhr einen Kurs von 12,1 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Umwelt- und Facility Services" geführt.

Wie TUS-Sound Environmental derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. TUS-Sound Environmental liegt mit einer Dividendenrendite von 2,35 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat einen Wert von 2,25, wodurch sich eine Differenz von +0,1 Prozent zur TUS-Sound Environmental-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die TUS-Sound Environmental-Aktie ein Durchschnitt von 13,43 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,03 CNH (-10,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (10,88 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,57 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der TUS-Sound Environmental-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. TUS-Sound Environmental erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. TUS-Sound Environmental liegt mit einem Wert von 13,73 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".