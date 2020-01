TURN ON - neue Doppel-Power für das SATURN Magazin / Agentur Content Fleet vereint Print- und Webauftritt des Technikhändlers (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Hamburger Content-Marketing-Agentur Content Fleetverantwortet ab sofort auch die Printversion des SATURN Magazins TURN ON. Dieerste Ausgabe liegt ab dem 31. Januar kostenlos in allen SATURN Märkten inDeutschland aus und ist zudem als E-Paper erhältlich.Michael Dunker, geschäftsführender Gesellschafter von Content Fleet: "Wir freuenuns sehr, dass wir nun die beiden Welten Online und Print zusammenführen können.Für den Leser bedeutet das noch mehr Nutz- und Mehrwert als bisher." DasContent-Fleet-Team produziert seit Jahren erfolgreich den Auftritt turn-on.deJeder Artikel im TURN ON Magazin - von der Titelstory bis zur kurzen Meldung -erzählt eine eigene Geschichte, journalistisch aufbereitet und in der typischenBild- und Textsprache von TURN ON. Content Fleet setzt zudem auf die Expertiseder ehemaligen Macher der "Computer Bild" um Michael Dunker. DerVollblutjournalist bekräftigt: "Nutzwert und Mehrwert stehen ganz oben auf derAgenda. Wir führen die Leser durch den Produktdschungel, helfen beiKaufentscheidungen. Wir setzen aber auch auf Tipps und Tricks, damit dieMenschen noch mehr aus den Produkten herausholen können, die sie bereits gekaufthaben."Ganz wichtig ist die Vernetzung der beiden Welten. Spannende Storys aus demMagazin erzählt Content Fleet mit Videos und aufwendigen Kaufberatungen onlineweiter. Benjamin Bockholdt, Chefredakteur aller TURN ON Kanäle: "In Kombinationmit unseren Social-Media-Kampagnen und dem starken YouTube-Kanal erreichen wirmit der neuen Ausrichtung die Kunden von SATURN auf allen Kanälen, auf denen siezu Hause sind."Informativ, leicht verständlich und mit ganz viel NutzwertDas Printmagazin TURN ON bietet alle zwei Monate auf 60 Seiten Infotainment zuden Bereichen Technik, Games, Filme und Serien, Musik sowie Smart Home. TURN ONpräsentiert leicht konsumierbaren, informativen Content mit viel Nutzwert. TURNON ist persönlich und authentisch, die erste Ausgabe nach dem Relaunch stecktvoller spannender Storys: Wir haben im lärmigen Hamburger AlltagNoise-Cancelling-Kopfhörer ausprobiert, dazu gibt es die ultimativeKopfhörer-Kaufentscheidung. Außerdem: jede Menge spannende Infos, News, Tippsund Tricks.TURN ON Chefredakteur Benjamin Bockholdt: "Mit dem neuen TURN ON Printmagazinmöchten wir alltagsnah sein und den Lesern eine echte Hilfe bieten. Mich freutbesonders, dass wir die gedruckten Geschichten und die Online-Inhalte nun nochstärker verzahnen können. Die Printausgabe konzentriert sich auf dasWesentliche, auf der Webseite vertiefen wir Aspekte und geben in Videoszusätzliche Einblicke."Content Fleet verantwortet bereits seit 2014 das Content-Portal turn-on.de unddie dazugehörigen Social-Media-Kanäle. Seit 2017 betreibt die Agentur auch denYouTube-Kanal von TURN ON.Über Content Fleet:Die 2010 in Hamburg gegründete Content Fleet GmbH gehört zu den erfolgreichstendigitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit mehr als 140festangestellten Mitarbeitern, davon 100 Content-Experten und Journalisten,deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption,Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution undPerformance-Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedenstenBranchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der StröerSE & Co. KGaA und profitiert vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer Gruppe.Pressekontakt:Tom RöhrichtDirector ContentContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 600 800 672E-Mail: troehricht@contentfleet.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112734/4506525OTS: Content Fleet GmbHOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell