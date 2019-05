TURN ON! Content Fleet holt Gold bei den BCM-Awards (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Hamburg (ots) -Content Fleet hat einen der begehrten Goldpreise des WettbewerbsBest of Content Marketing gewonnen - mit dem Online-Magazin TURN ONfür den Kunden SATURN. Die Hamburger Content-Marketing-Agentur wurdein der Kategorie "Content Strategy" ausgezeichnet. Auf derPreisverleihung am 7. Mai während des OMR Festivals 2019 in Hamburgnahmen die Etatverantwortlichen Franziska Runge und Lukas Dylus denPreis entgegen: "TURN ON ist aus unserer Sicht einer dererfolgreichsten Content-Marketing-Cases in Deutschland. DieAuszeichnung der Jury freut uns besonders, da sie zeigt, dass wir mitdem Projekt Maßstäbe im Content Marketing setzen." Die Jury sieht dasähnlich: "TURN ON holt sein Publikum dort ab, wo es sich onlineaufhält, und erzählt seine Geschichten integriert über verschiedeneKanäle. Die 720-Grad-Kampagne über Content- und Sales-Kanäle hat sichinzwischen als relevante Medienmarke mit Reichweite in der jungenZielgruppe etabliert und erschafft Erlebniswelten rund um dieProdukte. TURN ON turnt an!"Im Wettbewerb BCM Best of Content Marketing wurden zum 17. MalUnternehmensmedien aus dem deutschsprachigen Raum ausgezeichnet - vondem größten Branchenverband Europas, Content Marketing Forum e.V.,und den führenden Branchenmedien Horizont, persönlich, CPWissen sowieCP Monitor.TURN ON erreicht online eine junge ZielgruppeMit dem Launch von TURN ON als Online-Magazin (www.turn-on.de)Ende 2014 ist es Content Fleet gelungen, das Vertrauen und dieLoyalität der jungen Zielgruppe für SATURN zu gewinnen, die mitklassischer Werbung kaum noch zu erreichen ist. Das 20-köpfige Teamvon Kreativen stammt selbst aus der Zielgruppe und berichtetauthentisch und auf Augenhöhe mit dem Publikum über Technik undInhalte - seien es Games, Musik oder Filme und Serien. Es entstehenErlebniswelten aus der Perspektive des Nutzers, die über allewichtigen Online-Kanäle (Suchmaschinen, Facebook, Twitter, Instagram,YouTube) verbreitet werden. TURN ON verkörpert, wofür SATURN alsMarke stehen will: Technik erleben!Der Erfolg bestätigt die Strategie: 47 Prozent der Teilnehmereiner Online-Befragung gaben an, öfter bei SATURN zu kaufen, seit sieTURN ON kennen. Bei monatlich 2,5 Mio. Nutzern sind das rund 1,1 Mio.potenzielle Käufer.Neben SATURN profitieren davon auch Kooperationspartner wieSamsung, Google, Bose u.v.m. Seit 2018 setzt das Team hochwertigeContent-Marketing-Kampagnen für diese Partner um - mit packendemStorytelling rund um die Produkte. Das schafft und bindetAufmerksamkeit. Im Fall der Samsung-Kampagne zum Galaxy S9+ waren es4,5 Mio. Minuten, die sich die Nutzer ausführlich mit dem Produktbeschäftigt haben - und das fünf Monate nach Verkaufsstart. TURN ONbegeistert die junge Zielgruppe nachhaltig für SATURN und seinePartner und schafft auf dieser Basis neue Wertschöpfungsmodelle imContent Marketing.Über Content Fleet:Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehörtzu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen inDeutschland. Mit über 110 festangestellten Mitarbeitern, davon 80Content-Experten, deckt Content Fleet die kompletteWertschöpfungskette ab, von der Konzeption, der Portalentwicklung,der Content-Kreation bis hin zur Content-Distribution und demPerformance Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen ausverschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 istContent Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so durchdas reichhaltige Netzwerk der Ströer Gruppe.Pressekontakt:Franziska RungeDirector Content StrategyContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 22 863 22 202E-Mail: fr@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell