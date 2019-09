TUMI und Speck schließen Partnerschaft zur Lizenzierung einer Produktlinie hochwertiger Telefonschutzhüllen

Berlin (ots/PRNewswire) - Speck und TUMI haben heute ihrePartnerschaft beim Design und der Lizenzierung eines Sortimentserstklassiger Telefonschutzhüllen unter der Marke TUMIbekanntgegeben. Der Lizenzvertrag wird Specks bewährtes Design- undHerstellungsverfahren nutzen, um TUMIs Angebot an hochwertigemHandy-Zubehör für internationale Reisende auszuweiten.TUMI ist eine für herausragende Funktionalität, überragendesDesign und technische Innovation bekannte globale Reise- undLifestyle-Marke und hat mit Speck zusammengearbeitet, um elegante,funktionale und strapazierfähige Schutzhüllen zu entwickeln. DasDesign des Sortiments kombiniert hochwertige Materialien mit Speckspatentierter angeformter Konstruktion für ein nahtlosesNutzererlebnis. Speck wird die Lifestyle-Marke TUMI im Rahmen desLizenzvertrags durch Nutzung seiner etablierten, weit reichendenPräsenz im Einzelhandel mit Mobilgeräten in neue, erstklassigeEinzelhandels- und Vertriebskanäle einführen."Dies ist eine natürliche Partnerschaft zweier Marken mit dergemeinsamen Mission, Dinge zu schützen, die den Verbrauchern wichtigsind - von ihrer persönlichsten Habe bis hin zu unverzichtbarentechnologischen Geräten", erklärt Speck-Präsident Robert Hales."Specks interne Designer haben eng mit TUMI zusammengearbeitet, umeine hochwertige Schutzhüllenlinie zu schaffen, die TUMIs Kultmarkewiderspiegelt und seine Qualitäts- und Langlebigkeitsstandardserfüllt.""Die mobile Kommunikation war schon immer ein wichtigerBestandteil des Lebensstils internationaler Reisender und dank SpecksKompetenz im Bereich Technologiezubehör wird TUMI seine Markenpräsenzauf dem mobilen Lifestyle-Markt weiter stärken können", sagt VictorSanz, Kreativdirektor bei TUMI.#Die TUMI-Zubehörlinie für mobile Geräte startet preislich mitHüllen ab 54.95 Euro und wird weltweit bei TUMI-Fachhändlern sowieauf den globalen E-Commerce-Plattformen des Unternehmens erhältlichsein. Besuchen Sie den Stand Nr. 108 von TUMI und Speck (in Halle6.2a) auf der IFA, um sich das gesamte Schutzhüllensortimentanzusehen.Über SpeckSpeck entwickelt preisgekrönte Schutzhüllen, die dazu konzipiertsind, Wirkung zu erzielen und Stoßwirkung abzufangen. Seit 2001stellt Speck die weltweit besten, elegantesten Produkte fürSmartphones, Tablets, Notebooks, Uhren und Rucksäcke her. SpecksModelle erzielen die perfekte Balance zwischen kunstvollem Design undfallgetestetem Schutz. Speck hat seinen Sitz im Herzen des SiliconValleys, am Knotenpunkt von Design und Technik, und erhält somitInspiration aus erster Quelle. Getreu dem Motto "die Stärke liegt imDetail" bietet Speck Hüllen, mit denen Sie mehr Orte besuchen undmehr aus Ihren mobilen Geräten herausholen können.Weitere Informationen erhalten Sie unter speckproducts.de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2572234-2&h=2086823091&u=https%3A%2F%2Fwww.speckproducts.de%2Fhome%2F&a=speckproducts.de) oder bei Specksspeziell auf Journalisten zugeschnittenem, europäischem Media-Hubunter media.speckproducts.eu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2572234-2&h=1722992530&u=http%3A%2F%2Fmedia.speckproducts.eu%2Findex.php%2Fdeutsch%2F&a=media.speckproducts.eu), wo man Pressemappen zuindividuellen Produktreihen findet.Über TUMITUMI stellt seit 1975 Business- und Reiseutensilien her, diedarauf ausgelegt sind, alle Aspekte des mobilen Lebensbenutzerfreundlicher, unkomplizierter und schöner zu gestalten. Wirkombinieren einwandfreie Funktionsfähigkeit mit Erfindergeist undengagieren uns, um Impulsgeber und Macher als lebenslanger Partnerbei der Verfolgung ihrer Leidenschaften zu unterstützen. Die Markewird weltweit in über 75 Ländern mit mehr als 2.000 Verkaufsstellenvertrieben. Weitere Informationen über TUMI finden Sie aufwww.TUMI.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/971277/Speck_TUMI_Phone_Cases.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/971344/Speck_TUMI_Logo.jpgPressekontakt:Speck: Theres Kretschmanntkretschmann@hopscotch.eu+49-711-205-03990TUMI: Meredith LewisMeredith.Lewis@TUMI.comOriginal-Content von: Speck Products, übermittelt durch news aktuell