TUI zeichnet Top 100 Hotels der Ferienhotellerie mit TUI Holly aus / Bestes TUI Hotel ist das Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover / Berlin (ots) -Vor dem Buchen noch einmal die Hotelbewertungen prüfen, istmittlerweile fester Bestandteil einer jeden Urlaubsplanung. TUIwertet bereits seit 1994 jährlich hunderttausende Kundenfragebögenaus und ermittelt auf dieser Basis die 100 beliebtesten Ferienhotelsweltweit - die TUI Holly Hotels. Gestern Abend in Berlin, im Vorfeldder weltgrößten Tourismusmesse ITB, wurden die begehrten Trophäen andie stolzen Hoteliers verliehen. "Mit dem TUI Holly Award möchten wirgegenüber den Hoteliers unsere Wertschätzung und die der Gäste zumAusdruck bringen. Zu den beliebtesten Ferienhotels zu gehören, istdas Ergebnis harter und konsequenter Arbeit", sagt Sebastian Ebel,Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland. Die großenGewinner des Abends waren die spanischen und türkischen Hoteliers. 35TUI Holly Awards gehen nach Spanien - jeweils 15 auf die Kanaren unddie Balearen, fünf an Hotels auf dem Festland. Trotz einesschwierigen letzten Jahres konnte die Türkei bei der Hotelqualitätpunkten. 27 Auszeichnungen zeugen von dem erstklassigen Service derHäuser und dem guten Preis-/ Leistungsverhältnis im Urlaubsland.Zu den weiteren Top-Ferienhotels auf der Mittelstrecke zählen neunHotels aus Griechenland, fünf aus Ägypten, jeweils vier aus Portugal,Italien und aus Deutschland, zwei aus Bulgarien und jeweils eins ausÖsterreich, Marokko und Zypern. Die ausgezeichneten Hotels auf derFernstrecke befinden sich in Thailand (2), Mexiko (2), Mauritius (1)und auf den Malediven (2). Neben den 100 Holly Gewinnern werden zudemSieger in übergreifenden Kategorien mit einem Award gekürt. In diesemJahr:Bestes TUI Hotel westliches Mittelmeer/Atlantik: Villa Chiquita,MallorcaBestes TUI Hotel östliches Mittelmeer: TUI Blue Palm Garden, TürkeiBestes TUI Hotel Fernstrecke: Insel Kuredu, MaledivenBester TUI Club: TUI Magic Life Sarigerme, TürkeiBestes TUI Hotel AutoReisen: Pension Keßler, DeutschlandBestes TUI Hotel: Seaside Grand Hotel Residencia, Gran CanariaAuf der TUI Holly Award Gala verlieh Sebastian Ebel, Vorsitzenderder Geschäftsfüh-rung der TUI Deutschland, noch einen Ehren-Award.Juan Llull erhielt als Gründer der Hipotels-Hotelgruppe einen TUIHolly für sein Lebenswerk. Gleichzeitig gewannen gleich fünf Hotelsseiner Gruppe einen Hotel Award und dürfen sich zu den 100 besten TUIFerienhotels zählen.Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Pressekontakt:Alexandra Wallendschus, Tel. +49(0)511 567-2119Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell