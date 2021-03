Bei TUI wird die Lage immer ernster!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das sind absolut grausame Aussichten, die derzeit bei dem deutschen Reiseunternehmen TUI vorherrschen. Die Aktie geht weiter in den Keller und muss sich von seiner positiven Entwicklung deutlich verabschieden. Zuvor hatte die Aktie bereits Kurs auf den Wert von 5,50 Euro genommen, musste sich von diesem Wert aber genauso schnell auch wieder verabschieden!

Wie wird es für TUI nun weitergehen? Nachdem der Kurs deutlich angezogen hatte in dem Gedanken, dass schon bald wieder Urlaube möglich sein werden, wurde diese Hoffnung direkt wieder zerstört. Die nächste Welle der Hoffnung könnte nun den Sommerurlauben gelten, wofür sich die Anleger bereits jetzt in Stellung bringen können! Also schnell zuschlagen, der Rabatt ist nicht mehr lange gültig!

Auch der TUI-Chef ist von Sommerurlauben äußerst überzeugt, wie er vor kurzem zu Protokoll gegeben hat. Die Corona-Lage wird sich diesen Sommer genauso verhalten wie letztes Jahr und Urlaube ermöglichen. Somit dürfte die aktuelle Verstimmung an der Börse als Einstiegsrabatt gelten. Dieser beträgt momentan 5,40 Prozent und somit 0,273 Euro. Der Kurs liegt nur noch bei 4,781 Euro!

