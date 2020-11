TUI: Ein wichtiger Erfolg vor dem Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Mit der zweiten Hälfte der hinter uns liegenden Woche konnten die in der TUI-Aktie investierten Anleger zufrieden sein, denn es gelang den Bullen am Mittwoch mit einer dynamischen Bewegung, den 50-Tagedurchschnitt bei 3,40 Euro zu überwinden. Da der Kurs auch am Donnerstag und Freitag über dem Widerstand notierte, haben die Käufer in der neuen Woche gute Chancen, den Anstieg weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



