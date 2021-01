TUI: was für eine Bruchlandung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das dürfte man als Anleger der TUI-Aktie gar nicht gern sehen! Das Hannoveraner Unternehmen stürzt komplett in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das alles in dem Fakt geschuldet, dass die außerordentliche Hauptversammlung beschlossen hat, für 509 Millionen Euro neue Aktien auszugeben. Der Aktienwert wurde somit um den Bezugspreis von 1,07 Euro gekürzt!

Dennoch sieht so ein hoher Verlust erst einmal katastrophal aus und schreckt die Anleger ab. Die Anlegerstimmung dürfte demnach bereits am Boden sein, wenn man sich nicht explizit mit dieser Aktie beschäftigt. TUI sollte sich allergrößte Mühe geben, den Kurswert wieder zu berichtigen und somit viele Anleger zurückgewinnen zu können. Sonst könnte es hier zu einer Katastrophe für die Aktie kommen!

Was TUI hier derzeit macht, ist gefühlter Selbstmord. Niemand kann wirklich gewollt haben, dass der Kurswert der Wertpapier so dermaßen in den Keller absackt. Es ist großer Handlungsbedarf, um die Anleger wieder auf seine Seite zu bekommen! Ansonsten gehen bald die Lichter aus. Heute ging es bereits um 24,48 Prozent runter, wodurch die Aktie um 1,332 Euro auf 4,110 Euro abgesackt ist!

