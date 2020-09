TUI: wann kommt die Kehrtwende?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die für die Reisebranche sehr lang anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Coronakrise haben große Auswirkungen auf den Reiseveranstalter. TUI kämpft weiter ums Überleben und sollte sich so langsam ernsthafte Sorgen machen. Für den Anleger gilt das Gleiche, denn das Geld ist hier keineswegs mehr sicher. Die Reisebranche stellt derzeit keine sichere Geldanlage mehr dar.

Die Zeichen stehen schlecht und es ist kein Ende in Sicht.

TUI hat derzeit einfach einen extrem schweren Stand bei den Anlegern. Die Zukunft der Reisebranche ist deutlich zu unsicher und niemand weiß, wann es wieder richtig losgehen kann. Zudem wird die Liste der Risikogebiete tendenziell eher länger als kürzer, wodurch die Position von TUI auf dem Aktienmarkt eher geschwächt wird. TUI stehen extrem schwere Zeiten bevor, wie sich auch auf dem Anlegermarkt verdeutlicht.

Die Anleger verlieren nämlich zunehmend das Vertrauen in das Hannoveraner Unternehmen. Die aktuellen Entwicklungen bei den Wertpapieren untermalen diese Vermutung. Auch heute Morgen steht wieder ein Minus von 1,48 Prozent auf der Anzeigetafel. Der Kurs verliert also weitere 0,05 Euro und die Talfahrt nimmt kein Ende. TUI hat also nur noch einen Aktienwert von 3,325 Euro und könnte zeitnah unter die Marke von 3 Euro fallen. Geld in Sicherheit bringen ist angesagt!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern.