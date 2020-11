TUI strotzt vor Selbstbewusstsein!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Reisekonzern aus Hannover gibt heute mal wieder Vollgas! Diese Branche profitiert aktuell enorm von den Impfstoffnews und jede positive Nachricht aus dieser Richtung nimmt auch die gesamte Reisebranche mit nach oben. Da die Aussichten auf Impfungen bereits im Jahr 2020 steigen, ist auch die Euphorie bei TUI enorm groß und geht weiter durch die Decke. Hier geht wieder einiges!

Anleger-Tipp: Wie wird es für TUI weitergehen? Die Zeichen stehen wieder gut und der Aufwind könnte erst einmal anhalten. Hier sehen Sie unsere detaillierte Analyse, mit einem Klick abrufbar.

Die Reisebranche zeigt sich also in diesen Tagen extrem abhängig von den Impfstoff-Neuigkeiten. Es besteht also auch das Risiko, dass eine Enttäuschung bei den Impfstoffen für einen Kursabfall sorgen könnte. Allerdings wird auch die Reisebranche mit den aktuellen Einschränkungen immer angepasster und läuft wieder mehr an. Also keine ausweglose Situation für TUI und die Reiseveranstalter!

Man kann sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass TUI ein sehr krisenfester Konzern ist. Klar, hat man dafür Staatshilfe benötigt, aber wie hätte TUI anders durch die Krise kommen sollen? Ab jetzt geht es wieder steil bergauf und das sieht man auch am aktuellen Kursverlauf. Heute legt die Aktie nach der Verkündung des dritten Impfstoffkandidaten um 8,11 Prozent und 0,438 Euro zu, liegt also nun bei 5,840 Euro!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.