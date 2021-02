TUI steht kurz vor dem Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das sind überragende Neuigkeiten für den deutschen Reisekonzern TUI! Man kann den absolut starken Aufwärtstrend weiter halten und strebt nun nach der nächsten strategisch wichtigen Marke. Diese liegt bei 5 Euro und wird schon bald übersprungen werden! Die Aussichten auf Lockerungen und schon bald mögliche Reisen innerhalb und außerhalb Deutschlands sind maßgebend für diese Entwicklung!

Bei TUI geht es wieder richtig gut rund, seitdem man den Urlaubern ermöglicht, auf besondere Weise die Urlaube zu buchen. Die neue Storno-Funktion scheint den Umsätzen des größten deutschen Reiseveranstalters verdammt gut zu tun! Darauf lässt sich aufbauen! Wenn der Sommer halbwegs normal wird, werden die Aktienkurse zudem noch weiter in die Höhe schnellen und Gewinne abwerfen!

TUI befindet sich nach einem extrem harten Winter also wieder auf dem Vormarsch und zeigt anderen Unternehmen, mit was für einer Wucht man aus der Coronakrise wieder herauskommen kann! So kann es weitergehen! Auch am Freitag konnte man seine Gewinne weiter ausbauen und satte 1,16 Prozent zulegen. Somit wächst die Aktie um weitere 0,06 Euro und steht bei sagenhaften 4,98 Euro!

