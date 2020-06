TUI – das schmerzt richtig!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zum Wochenstart hat der Reiseveranstalter TUI einen herben Rückschlag erlitten! Nachdem der Konzern aus Hannover noch mit einem kräftigen Plus ins Wochenende ging und bei den Anlegern gute Stimmung verbreitete, wird man nun mit einem heftigen Nackenklatscher in die neue Woche begrüßt. Das dürfte keinem gefallen, der es auch nur ein bisschen mit dieser Aktie hält!

Letzte Woche deutete sich bereits an, dass es für den Touristikkonzern harte Zeiten werden könnten, nachdem man sich um den Monatswechsel eigentlich wieder in höheren Gefilden etabliert hatte. Innerhalb der letzten Woche musste man dann allerdings einen Crash von knapp 1,50 Euro in Kauf nehmen, der den Konzern von über 6 Euro auf weit unter 5 Euro stürzte, wovon man sich zum Wochenende nur geringfügig erholen konnte.

Nun also der nächste Absturz der Firma aus Hannover. Der Kurs beträgt nur noch 4,881 Euro, was einem Minus von krassen 5,66 Prozent und 0,293 Euro entspricht! Damit beginnt wieder einmal eine Talfahrt, bei der unklar ist, wo sie enden könnte und ob es überhaupt wieder bergauf gehen wird. Die Stimmung hinsichtlich dieser Aktie dürfte erst einmal im Keller sein und es bedarf guter Schlagzeilen, um aus dem Tief wieder herauszukommen!

