TUI – nicht beunruhigen lassen!

Ja, man muss im Hause TUI heute wieder einen Blick auf rote Zahlen auf der Anzeigetafel werfen. Aber das ist kein Grund zur Unruhe! Nachdem man in den letzten Tagen einen blitzsauberen Aufschwung mitnehmen konnte, ist das eine ganz natürliche Kurskorrektur. Kein Grund zur Panik also für die Anleger, die gerade erst wieder ihr Vertrauen in die Aktie aufgebaut haben!

Das Hannoveraner Reiseunternehmen steht vor einen positiven Zukunft, das sollte eigentlich allen klar sein. Wer sich die Aktienwerte vor der Coronakrise anschaut, kann sich ungefähr vorstellen, wo es mit den Werten von TUI wieder hingehen kann. TUI ist ganz klar eine Aktie, bei der man sich keine Sorgen um einen heftigen Einbruch machen muss, im Gegenteil. Zu hoch ist der Wert von TUI für die Gesellschaft!

Über Kurz oder Lang wird es TUI schaffen, wieder an seine Werte von früher heranzukommen. Man kann die anhaltende Coronakrise als Chance sehen, günstig in die Aktie hereinzukommen, um die Gewinne dann voll auszuschöpfen! Heute gibt es einen weiteren Rabatt, denn die Aktie verliert weitere 0,59 Prozent und steht somit 0,024 Euro unter dem Vortageswert. Neuer Aktienwert: 4,025 Euro!

