TUI macht den Abflug!

Die Ankündigung von TUI, die Reisewarnungen zu ignorieren, kommt wohl nicht bei jedem gut an! Der Kurs muss heute eine dramatische Talfahrt verkraften, die den Kurs wieder nah an die Grenze von 3 Euro bringt und somit auch nah an eine strategisch wichtige Marke. Geht es hier drunter, dürfte man sich bei einigen Anlegern den Kredit verspielt haben und dürfte weiter verlieren!

Das Jahr 2020 ist für TUI und die gesamte Reisebranche einfach zum Vergessen.

Das Jahr 2020 ist für TUI und die gesamte Reisebranche einfach zum Vergessen. Die Reisewarnungen reißen einfach nicht ab, im Gegenteil. Gefühlt jeden Tag wird es ein bisschen schwieriger für die Reisebranche, Umsätze generieren zu können. Es braucht an dieser Stelle dringend positive Nachrichten aus der Politik, um die Tourismusbranche wieder in Schwung zu bringen und Kurse zu retten!

Aber wann dieser Moment wieder kommen wird, ist momentan einfach nicht absehbar. Eine lange und harte Zeit für die Branche, die sich zieht wie ein altes Kaugummi. Auch TUI muss sich heute auf dem Aktienmarkt wieder richtig Sorgen machen, denn der Kurs brach um 4,41 Prozent und dementsprechend 0,141 Euro ein. Der Kurswert schafft es trotzdem, sich mit 3,059 Euro knapp über der 3-Euro-Marke zu halten!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern.