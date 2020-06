TUI kurz vor dem Raketenstart!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Touristikkonzern TUI dürfte kurz davor stehen, richtig durch die Decke zu gehen! Mit dem Wiederaufleben des Tourismus in den europäischen Staaten ist auch verbunden, dass Konzerne wie TUI ihre grausame Lage auf dem Finanzmarkt aufbessern können und zu alter Stärke zurückfinden können.

Tipp für Anleger: TUI dürfte jetzt richtig durchstarten! Wir zeigen Ihnen im großen Corona-Sonderreport wie Sie Ihr Depot trotzdem vor einem nochmaligen Einbruch schützen. Hier lesen.

Derzeit steht der letzte Kurs vor dem Wochenende von TUI bei 5,70 Euro und verzeichnete damit ein Plus von 6,78 Prozent, was einem Anstieg von 0,362 Euro gleichkommt. Damit signalisierte der Kursverlauf bereits, dass es extrem schnell und extrem weit nach oben gehen kann! Es lässt sich also erahnen, wohin das Ganze noch gehen kann.

Das dürfte für Anleger die letzte Chance sein, auf den Hypetrain rund um diese Aktie noch aufzuspringen und Gewinne abzugreifen. Denn man sollte nicht zu lang zögern und die hohen Gewinne verpassen, die dieser Kursverlauf signalisiert. Wer zu spät kommt, verpasst in diesem Fall wahrscheinlich das große Geld. Derzeit ist diese Aktie also ein absolutes Buy, da gilt es zuzuschlagen!

Fazit: TUI ist derzeit also noch ein Schnäppchen. Welche Aktien eröffnen jetzt außerdem die größten Chancen? Lesen Sie unbedingt unseren großen Corona-Sonderreport. Hier geht’s zum Download.