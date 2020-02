TUI kümmert sich: Mehr Sicherheit bei Reisebuchungen / Kostenlose Stornomöglichkeit bis 14 Tage vor Abreise

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Reisen stehen bei den Deutschen hoch im Kurs. Sie haben Lustauf Reisen und wollen andere Länder kennenlernen. Die Ausbreitung desCoronavirus verunsichert derzeit Urlauber. "Die Reiseentscheidung können wirunseren Urlaubern nicht abnehmen. Wir können ihnen jedoch die Gewissheit eineshochprofessionellen Krisenmanagements und ab sofort auch die Sicherheit beimBuchen geben", so Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung TUIDeutschland. Sollten Urlauber ihre Reise aufgrund des Coronavirus nicht antretenwollen, können sie ihre Buchung bis 14 Tage vor Abreise bis zum 30. Aprilkostenlos umbuchen oder stornieren. Das gilt für alle Neubuchungen vom 29.Februar bis einschließlich 18. April. "Die Pauschalreise ist die sicherste Formdes Reisens. Wer bei uns eine Pauschalreise bucht, bucht damit auch ein StückSicherheit. Mit dieser Maßnahme und unserem professionellen und zertifiziertenKrisen- und Sicherheitsmanagement bieten wir Urlaubern einen klaren Mehrwert",bestätigt Andryszak. Gleichzeitig will TUI damit auch ihre Reisebüropartner indieser beratungsintensiven Zeit bestmöglich unterstützen.Info: Sicherheit bei der Buchung bietet TUI in allen Reisebüros mit demTUI-Zeichen und online unter www.tui.com für Neubuchungen der Veranstalter TUIDeutschland und airtours bis einschließlich 18. April. Dies gilt für denReisezeitraum bis 31. Oktober. XTUI sowie Buchungen mit Linienflügen sind davonausgenommen.Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.Pressekontakt:Aage Dünhaupt, Tel. +49(0)511 9727-124Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31717/4533795OTS: TUI Deutschland GmbHOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell