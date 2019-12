TUI: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Obwohl TUI in der vergangenen Woche ein weiteres Rekordjahr für Wintersport in den Alpen prognostizierte, hält der Abschwung an der Börse für den Touristikkonzern weiter an. Seit dem 26. November, als die TUI-Aktie kurzzeitig 12,70 Euro erreichte, befinden sich die Papiere im Rückwärtsgang. Auch am Dienstag ging es weiter abwärts, zeitweilig um rund drei Prozent auf nur noch 11,10 Euro. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



