TUI kann endlich aufatmen!

Auf diese Nachrichten hat man im Hause des Touristikkonzerns TUI gewartet. Die Aktie kann endlich wieder durch die Decke gehen, da die Kreuzfahrten durch die neuen Corona-Verordnungen nicht eingeschränkt werden. Das sind hervorragende Nachrichten für den Konzern, aber auch für die Touristen. Die Anlegerstimmung wird durch diese Neuigkeiten in die Höhe getrieben!

Eine tolle Entwicklung, die TUI in den letzten Tagen vorweisen kann. Die Anlegerstimmung wird weiter angetrieben und geht durch die Decke. Man kann sich in naher Zukunft auf jeden Fall noch einiges erhoffen, wenn man betrachtet, dass die Aktie von so einer winzigen guten Nachricht in die Höhe getrieben wird. TUI wird wieder steigen und im Zuge des Abflachens der Pandemie weiter durchstarten!

Unfassbar, wie sich die Aktie von TUI durch den Verlauf den Corona-Pandemie kämpft. Dieser Kampf ist beeindruckend und wird so schnell nicht nachgemacht werden können. TUI ist in dieser langen und schwierigen Zeit standhaft geblieben und wird weiter, wie auch heute, Gewinne aufweisen können. Der Kurs geht um 3,54 Prozent und 0,159 Euro in die Höhe, wodurch der Aktienwert auf 4,649 Euro ansteigt.

