TUI kämpft sich stark zurück!

Das ist mal ein Aufstieg, den man vom Reisekonzern TUI aus dem deutschen Hannover nicht erwartet hätte! Obwohl momentan eher maue Aussichten auf baldige Urlaube sind, geht es für TUI auf dem Aktienmarkt dennoch steil bergauf! Allein der Gedanke daran, dass es im Sommer bei geringen Fallzahlen und möglichen Lockerungen in den Urlaub gehen könnte, lässt die Anleger strahlen!

Zudem wird den Urlaubern momentan auch Honig ums Maul geschmiert, denn es gibt erleichterte Stornierungsvarianten. Sollte ein Urlaub nicht durchführbar sein, würde man rechtzeitig umbuchen und stornieren können und hätte so ausreichende Sicherheit in der Planung. Für beide Seiten ein Gewinn! Denn die Buchungen steigen für TUI wieder an und die Urlauber genießen absolute Sicherheit!

Das ist für TUI natürlich ein tolles Zeichen, dass man weiß, noch ein wichtiger Faktor in der Reisebranche zu sein. Der angeschlagene Reise-Riese braucht dringend Buchungen, um sich noch retten zu können. Diese kommen nun aber rein! Somit kann wieder Hoffnung geschöpft werden, wodurch der Kurs rasant um 1,51 Prozent und 0,061 Euro in die Höhe schießt. Der Kurswert liegt bei 4,10 Euro!

