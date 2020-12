TUI ist wieder auf dem richtigen Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der deutsche Reisekonzern TUI hat es endlich wieder geschafft, aus dem Keller zu kommen. TUI zeigt also in diesem Moment, dass es ein stabiler Konzern ist, der gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen wird. Klar, hat die Coronakrise tiefe Löcher in die Kasse des Touristkkonzerns gerissen, dennoch wird man dauerhaft vom Staat gestützt und wird gestärkt aus der Krise rausgehen.

In den letzten Wochen hatte TUI enorm mit dem neuen Lockdown zu kämpfen und musste weitere Teile seiner Reisen einstellen. Das dürfte der finanziellen Seite des Unternehmens auf gar keinen Fall gut getan haben. Aber auf der anderen Seite ist auch offensichtlich, dass TUI wieder genauso stark wie vor der Krise sein wird, wenn eben diese Krise vorbei ist. TUI wird ganz sicher wieder aufblühen.

Und nachdem die Aktie in den letzten Wochen mehr als ein Viertel seines Werts an der Börse verloren hatte, konnte man nun endlich wieder einen Aufstieg verzeichnen. Dieser kann die vergangenen Verluste zwar noch nicht abfedern, ist aber natürlich ein guter Anfang. Heute legt die Aktie schonmal um 1,79 Prozent zu und steigert sich somit um 0,08 Euro! Der neue Kurswert liegt somit bei 4,56 Euro!

