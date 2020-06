TUI ist startklar fÃ¼r den Sommerurlaub in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -- TUI fly mit Sonderflugplan für die Sommersaison 2020 - ROBINSON, TUI MAGIC LIFE und TUI BLUE öffnen in Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Kroatien und Ã?sterreich - TUI unterstützt Pilotprojekt der Regionalregierung der BalearenStart frei für den Sommerurlaub 2020: Nachdem die Reisewarnung für die meisten Länder in Europa zum 15. Juni aufgehoben wird, hebt TUI fly in der zweiten Junihälfte wieder Richtung Süden ab. Nach dreimonatiger Pause stehen am 17. Juni die ersten Flüge nach Faro von Düsseldorf und Frankfurt im Flugplan. Zeitgleich wird auch der ROBINSON Club Quinta da Ria an der Algarve wieder eröffnen. Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs im Juni konzentriert sich auf die Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hannover und Stuttgart. Ab Juli werden dann München, Hamburg, Köln-Bonn, Basel, Paderborn und Nürnberg folgen."Jetzt können wir den Sommerurlaub 2020 stattfinden lassen und unser Ferienversprechen der letzten Wochen einlösen. Gemeinsam mit TUI Deutschland und den Zielgebieten bereiten wir den Neustart akribisch vor, sodass wir Mitte Juni wieder an den Start rollen können. Nach einer Hochlaufphase steuern wir dann mit einem Sonderflugplan ab Juli wieder die beliebtesten Sonnenziele in Spanien, Griechenland, Portugal und Zypern regelmäÃ?ig an. Natürlich ergreifen wir an Bord alle wichtigen MaÃ?nahmen, um unseren Gästen eine sichere und entspannte Flugreise zu ermöglichen", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH.TUI befindet sich zur Zeit in intensiven Gesprächen mit der Regionalregierung der Balearen, um im Rahmen eines Pilotprojekts ab Mitte Juni auch erste Flüge für Pauschalreisekunden nach Mallorca anbieten zu können. Daher wird der Flugplan voraussichtlich auch noch um weitere Flüge auf Deutschlands beliebteste Sonneninsel erweitert. Auch alle beliebten europäischen Autoreiseziele empfangen wieder Urlauber. Bei TUI Gästen stehen insbesondere Ã?sterreich, Kroatien und Italien hoch im Kurs."Reisen wird in diesem Sommer ein wenig anders sein als in den Vorjahren, aber nicht weniger schön. Insgesamt wird es 2020 ein ruhigerer Urlaub, ohne groÃ?e Poolpartys oder FuÃ?ballturniere, dafür aber mit günstigeren Preisen, hohem Erholungsfaktor und groÃ?zügig separierten Sonnenliegen. Insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Marken ROBINSON, TUI MAGIC LIFE und TUI BLUE haben sich bestens auf die Saison vorbereitet und können den Start in die Saison kaum erwarten", sagt Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland. "Wir sind vorbereitet unseren Gästen unter Einhaltung der relevanten Hygiene- und SicherheitsmaÃ?nahmen einen abwechslungsreichen Urlaub in bewährter TUI-Qualität ohne gröÃ?ere Einschränkungen zu bieten".Sobald Urlaubsreisen in die Türkei, nach Nordafrika und auf die Kapverdischen Inseln möglich sind, wird TUI diese Zielgebiete ebenfalls wieder anbieten.Umfassende HygienemaÃ?nahmen und angepasstes Cateringangebot an BordUm den Aufenthalt an Bord so sicher wie möglich zu gestalten, müssen alle Fluggäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ein angepasstes Bordkonzept stellt insbesondere bei der Verpflegung mit Speisen und Getränken sicher, dass die Kontakte zwischen Crews und Fluggästen auf ein Minimum reduziert werden können. Zudem werden die Flugzeuge vermehrt intensiv gereinigt sowie desinfiziert. Darüber hinaus wird die Kabinenluft in der gesamten TUI fly-Flotte durch hocheffiziente HEPA-Filter gereinigt. Diese entsprechen dem Standard eines Operationssaals und filtern neben Staubpartikeln auch Viren und Bakterien aus der Atemluft. Daher bestätigen auch das Robert-Koch-Institut und europäische Partnerbehörden, dass das Risiko einer Corona-Infektion über die Kabinenluft extrem gering ist, zumal die Luftströmung ausschlieÃ?lich vertikal erfolgt und alle zwei Minuten ein vollständiger Luftaustausch stattfindet.Geo-Caching, Outdoor-Sportprogramm und Á-la-Carte-Essen im HotelDer weltweit führende Touristikkonzern hat für die Wiederöffnung der eigenen Hotelanlagen ebenfalls ein Konzept erarbeitet, das die Einhaltung höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards gewährleistet. TUI garantiert dadurch entlang der gesamten Reisekette höchste Hygienestandards und hält das Leistungsversprechen der Hotels dennoch aufrecht. Freizeitaktivitäten und Sportprogramme sind auch unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. So wird das Sportprogramm gröÃ?tenteils ins Freie verlegt und das Kursangebot zeitlich entzerrt, um auch bei kleinerer GruppengröÃ?e allen Urlaubern die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Zusätzlich wird es vermehrt Aktivitäten wie Geo-Caching oder Rallyes in den Hotelanlagen geben, die in kleinen Gruppen oder auch nur im Familienverbund durchführbar sind. In den Spa- und Wellnessbereichen werden unter Einhaltung der Auflagen der GroÃ?teil der Wellness-Anwendungen durchführbar sein. In den Hotelrestaurants setzt TUI vermehrt auf Ã?-la-Carte-Angebote oder bietet den Gästen durch Servierservice am Buffet weiterhin kulinarische Köstlichkeiten in groÃ?er Auswahl.Urlauber gehen mit TUI auf Nummer sicher, denn wer bis zum 30. Juni einen Sommer- oder Winterurlaub bucht, geht kein Risiko ein und kann bis zwei Wochen vor Anreise gebührenfrei umbuchen oder stornieren. Zusätzlich erhalten alle Kunden, die sich bis Ende Juni für eine Buchung entscheiden, einen Treuebonus von bis zu 100 Euro pro Person.Ein Kurzinterview mit TUI fly-Chef Oliver Lackmann zum Thema Fliegen in Zeiten von Corona finden Sie unter https://www.tui.com/short/KK4kwDies ist das erste Interview der neuen Serie TUI Snapshot, in der Experten über Urlaub in Zeiten von Corona sprechen.