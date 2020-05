TUI: Das ist der absolute Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Reiseveranstalter TUI ist momentan in aller Munde. Da es derzeit so aussieht, als würden die Reisebeschränkungen vermutlich doch noch für diesen Sommer gelockert, kennt die Aktie kein Halten mehr. Die Aussicht, dass ab dem 15. Juni Urlaubsreisen in die Mittelmeer-Anrainer erlaubt werden, lässt derzeit alle Dämme brechen.

Diese Perspektive lässt natürlich auch TUI explodieren. Die Aktie hatte ihr Corona-Tief am Mitte Mai bei rund 2,75 Euro gefunden. Anschließend folgte eine regelrechte Kursexplosion. So kletterte TUI gestern in der Spitze auf 6,35 Euro. Das bedeutete ein Plus von über 130 Prozent. In nur wenigen Tagen!

Ein Grund zur Freude also für alle Zocker, doch wer TUI schon länger im Depot hatte, für den war diese Rallye vermutlich nur ein kleines Trostpflaster. Schließlich notierte der Kurs vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch bei 12,75 Euro.

