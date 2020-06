TUI – hier geht’s richtig rund!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Beim Touristikkonzern TUI aus Hannover ist zum Wochenende wieder richtig was passiert! Der Reiseveranstalter verabschiedete sich mit einem satten Plus in die zweitägige Pause, das die Verluste der Restwoche vergessen machte. Damit stehen die Vorzeichen gut, dass es für TUI auch beim Wochenstart sehr gut laufen könnte und der Weg nach oben weitergehen dürfte.

Derzeit ist der Aktienkurs von TUI wie beflügelt, da er sich mit einem enormen Plus von 2,67 Prozent aus der Abwärtsspirale herauskämpfte und damit 0,132 Euro wieder gut macht. Damit steht der Aktienwert nun bei 5,07 Euro und schielt dementsprechend wieder steil nach oben und wird die 6-Euro-Marke wieder angreifen wollen! Dafür bräuchte es wahrscheinlich nur einen kleinen Anstoß von außen.

Dafür wäre sicherlich eine positive Schlagzeile gut, aber die könnte schon in greifbarer Nähe sein. Nachdem die Lockerungen hinsichtlich der Reisefreiheit in der EU durchgesetzt wurden, werden in den kommenden Tagen die ersten Urlauber innerhalb der EU ihre Reisen antreten. Sollten die Konzepte aufgehen und Urlaube sich als wieder durchführbare Handlung erweisen, könnte das ein weiteres Hoch von TUI enorm begünstigen.

Fazit: TUI ist derzeit noch billig zu kriegen.