TUI greift nach dem letzten Strohhalm!

Bei TUI geht es weiter drastisch bergab und die Aussichten für das Unternehmen aus Hannover sind dramatischer denn je. Die Talfahrt hat auch heute wieder heftige Ausmaße und man muss einen herben Rückschlag auf dem Aktienmarkt verkraften. Grund für die aktuellen Entwicklungen ist eine geplante Kapitalerhöhung, auf die sich die Konzernzentrale derzeit vorbereitet.

Die Kapitalerhöhung soll Berichten zufolge zwischen 0,7 und einer Milliarde Euro liegen, die dann die Auswirkungen der Coronakrise abfedern soll. Ein Großteil davon soll von einem russischen Großaktionär dazu geholt werden, der bis zu 300 Millionen Euro dazuschießen wird. Diese Reaktion auf die Coronakrise scheint beim Aktionär allerdings nicht gut anzukommen, wenn man auf die Kurstafel blickt!

Denn auch heute muss der Reisekonzern aus Hannover einen heftigen Abwärtstrend verkraften, der TUI weiter in die Krise reißt. Heute beträgt der Abschlag satte 5,87 Prozent, wodurch der Kurswert erneut um 0,215 Euro in die Knie geht. Die Kurstafel zeigt für dieses Wertpapier also nur noch dramatische 3,448 Euro an und die Aussichten für den Reiseveranstalter TUI sind derzeit alles andere als rosig!

