TUI gibt ein Kaufsignal ab!

Auch wenn der TUI-Chef Joussen einen Teil seiner Aktien verkauft hat, versucht er weiter sich um Optimismus zu bemühen. Diese Bemühung kommt bei den Aktionären derzeit sehr gut an, was wohl auch daran liegt, dass schon bald wieder Kreuzfahrten auf die Kanaren möglich sein werden. TUI und seine Anleger hängen sich momentan an jeder Kleinigkeit auf und sehen das Gute darin!

Wird TUI diesen starken Aufwärtstrend beibehalten können? Natürlich ist an dieser Stelle eine Menge Skepsis erlaubt. Aber über Kurz oder Lang wird es einem Reiseunternehmen wie TUI wieder möglich sein, seiner Kernkompetenz – dem Reisen – nachzugehen und auf diesem Wege Gewinne zu generieren. Also ist diese Situation wohl die perfekte Lage, um einzusteigen und zukünftig Gewinne zu holen.

Also sollte man schnell sein, bevor man den richtigen Einstieg verpasst. Es kann alles ganz schnell gehen und die Wirtschaft wieder boomen. Sobald die ersten Reiseziele erreichbar sind, wird TUI durch die Decke gehen und Umsätze reinholen! Heute geht es bereits um 0,33 Prozent gegenüber dem Freitags-Wert nach oben, wodurch ein Kursgewinn von 0,015 Euro auf 4,495 Euro erzielt werden konnte!

