TUI führt für weltweites Ausflugsprogramm Wertgarantie ein

Hannover (ots) - Kunden erhalten Sicherheit in Bezug auf Leistungund Preis / Differenz wird erstattet, falls Gast gleiches Produktgünstiger findet / Buchung von Ausflügen durch neue Chat-Funktion nunnoch einfacherTUI führt zu Beginn der Sommerferien eine Wertgarantie für dasweltweite Ausflugsprogramm ein. Der weltgrößte Touristikkonzerngarantiert damit seinen Kunden, dass sie keine bessere Leistung amjeweiligen Urlaubsort bekommen. Sollte ein Gast den exakt gleichenAusflug bei einem anderen Anbieter zu einem besseren Preis erhalten,erstattet TUI ihm die Differenz zwischen den beiden Angeboten. DieWertgarantie gilt dabei unabhängig davon, ob der Kunde den Ausflugvorab im Reisebüro, bei einem Reiseleiter vor Ort oder online gebuchthat. Derzeit können Gäste aus einem Angebot von über 10.000verschiedenen Exkursionen wählen.Mit der Einführung der Wertgarantie setzt TUI dieDifferenzierungsstrategie im Ausflugsbereich konsequent fort. DasAngebot umfasst mit "TUI Collection" und "PLUS", das ebenfalls indiesem Sommer neu eingeführt wurde, bereits zwei Produkt-Segmente,die nur exklusiv bei TUI buchbar sind. TUI Collection bietetAusflüge, in denen der Gast das Urlaubsgebiet in einzigartiger,authentischer und umweltverträglicher Art und Weise entdeckt. BeiPLUS erhalten Kunden beim Besuch von Sehenswürdigkeiten oderTop-Attraktionen eine exklusive Zusatzleistung. Dies kann zumBeispiel beim Kauf eines Tickets für einen Wasserpark die unbegrenzteNutzung aller Fahrgeschäfte ohne Aufpreis beinhalten.Eine neue Chat-Funktion in der "Meine TUI"-App macht das Buchenvon Ausflügen, aber auch andere Anfragen, zudem für Kunden nocheinfacher - und dies rund um die Uhr und an sieben Tagen in derWoche. Mit der Chat-Funktion erhält der Gast einen vertrauten Kanalan die Hand, der ihm eine einfache und schnelle Kommunikation mit TUIerlaubt. Darüber hinaus kann der Urlauber sich mit seinem Anliegennatürlich auch weiterhin persönlich an seinen Reiseleiter vor Ortwenden oder ihn telefonisch kontaktieren.Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Pressekontakt:Susanne Stünckel, Tel. +49(0)511 567-2104Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell