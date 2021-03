TUI: zu früh gefreut!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nachdem zunächst ein riesiger Hype um Urlaube auf Mallorca ausgebrochen ist, ist die Stimmung mittlerweile wieder sehr getrübt! Denn klar ist, dass der Tenor in der breiten Bevölkerung für solche Urlaube mitten in der Pandemie momentan nicht allzu positiv ist. Natürlich ist es wieder möglich, jedoch rät sogar die Bundesregierung von offizieller Seite davon ab!

Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Ist TUI also ein künftiger Gewinner? Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für den Sommer aufgespürt. Einfach hier klicken.

Hier ist also eine ganze Menge los. Die Aktie befindet sich gerade im enormen Zwiespalt von einem großen Buchungsandrang sowie der negativen Stimmung wegen der Urlaube in der Pandemie. Deshalb kann sich die Aktie momentan nicht wirklich entwickeln und kann trotz steigender Umsätze nur mit Müh und Not die Marke von 5 Euro recht konstant halten.

Wars das also schon wieder für TUI? Wird die Aktie über Kurz oder Lang wieder einknicken? Es macht den Anschein, dass TUI in dieser Phase nicht sonderlich profitabel ist, sondern eher eine Seitwärtsbewegung eingenommen hat. So sieht es auch heute aus, denn auf dem Aktienmarkt kann man gegenüber dem Vortag so gut wie keine Veränderung wahrnehmen. Der Kurs liegt immer noch bei 5,09 Euro!

Fazit: TUI könnte als großer Gewinner aus dieser Phase hervorkommen. Welche Aktien nach dem bevorstehenden Lockdown-Ende am profitabelsten sind, können Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport nachlesen. Hier geht’s zum Download!