TUI fly baut Flugangebot nach Ägypten im Winterflugplan weiter aus

Hannover (ots) - Ferienflieger wächst um über 20 Prozent aufStrecken ans Rote Meer- Hurghada Topdestination mit bis zu 19 wöchentlichen Verbindungen- Neu im Programm ab November: Flüge von Frankfurt nach Luxor- Tourismusministerin Al-Mashat begrüßt Ausbau des FlugangebotsKurz vor Beginn des Winterflugplans erhöht TUI fly die Anzahl derFlugverbindungen nach Ägypten. Bis Ende April 2019 dürfen sichFluggäste der beliebten Ferienfluggesellschaft über ein Wachstum vonmehr als 20 Prozent auf Strecken ans Rote Meer freuen.Die Zusatzkapazitäten werden an den Standorten Hannover, Hamburg,Düsseldorf und Frankfurt zur Verfügung gestellt. Der Rhein-MainAirport ist mit acht wöchentlichen Verbindungen nach Hurghada, MarsaAlam und Luxor nun Spitzenreiter im TUI fly Programm."Diesen Winter werden wir 27-mal pro Woche aus Deutschland nachÄgypten abheben und damit sechsmal mehr als im vergangenen Jahr; eindeutliches Wachstum, aber eben auch ein Vertrauensbeweis in dasUrlaubsland. Nicht nur Hurghada wird öfter angeboten, auch Marsa Alamerhält weitere Flüge. Luxor fliegen wir ab November erstmalig an -keine andere deutsche Fluggesellschaft bietet direkte Verbindungenzum Tal der Könige", sagte Roland Keppler, Vorsitzender derGeschäftsführung der TUIfly GmbH."Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit TUI,einem der führenden Reiseveranstalter im ägyptischen Markt. Derschnellwachsende Tourismussektor ist für die ägyptische Wirtschaftvon großer Bedeutung. Durch die Ausweitung des Flugangebotsermöglicht TUI mehr Menschen, Ägypten selbst zu erleben und dieverborgenen Schätze zu entdecken. Wir freuen uns auf die Ausweitungunserer Kooperation mit TUI", ergänzte die ägyptische Ministerin fürTourismus Dr. Rania Al-Mashat.TUI fly fliegt im Winterflugplan ab Berlin-Tegel, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart nach Ägypten.Insbesondere kulturinteressierte Ägypten-Fans profitieren von dendirekten Flügen nach Luxor und können somit direkt zu einerNilkreuzfahrt starten.Über TUI flyTUI fly ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der TUI Group,des weltweit führenden Touristikkonzerns, und ist im Sommer 2007 ausder Zusammenführung von Hapag-Lloyd Express (HLX) und Hapagflyhervorgegangen. TUI fly beförderte im vergangenen Jahr 7,9 MillionenPassagiere und fliegt für TUI und andere Reiseveranstalter zu denklassischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, auf dieKanarischen Inseln, auf die Kapverden, nach Madeira und Ägypten. DieFlotte der TUI fly besteht aus 39 Flugzeugen des modernen Typs Boeing737. TUI fly bietet hohe Qualität zu fairen Preisen und steht fürZuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit - daran arbeiten über2400 Mitarbeiter. Im Rahmen einer umfangreichen Flottenerneuerungwird ab März 2019 die neue Boeing 737-MAX für das Unternehmenfliegen. Die MAX ist eine moderne Variante der Boeing 737 Familie mitgeringerem Kerosinverbrauch und Emissionen sowie einem deutlichkleinerem Lärmteppich.Tickets sind auf dem Flugportal www.tuifly.com, im Reisebüro oderüber das TUIfly.com Servicecenter (Tel. 0180 6000 120 / 20 Cent proAnruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent proAnruf) buchbar.Pressekontakt:TUIfly GmbHAage DünhauptDirector Corporate Communications TUI flyHead of Communications & PR TUI AviationTel. +49 511 9727 124aage.duenhaupt@tuifly.comOriginal-Content von: TUIfly, übermittelt durch news aktuell