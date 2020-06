TUI – mit einem Boom in die Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Beim Touristikkonzern TUI dürften heute bereits am frühen Montagmorgen die Sektkorken knallen! Das Unternehmen aus Hannover startet überragend in die neue Woche und kann den Trend der letzten Tage bestätigen. Nachdem man in der Corona-Krise eine rasante Talfahrt hinter sich gebracht hat, geht es nun stetig bergauf.

Tipp für Anleger: TUI dürfte jetzt richtig durchstarten! Wir zeigen Ihnen im großen Corona-Sonderreport wie Sie Ihr Depot trotzdem vor einem nochmaligen Einbruch schützen. Hier lesen.

Auslöser für diesen Neustart könnte sein, dass der Reiseveranstalter ein hoffnungsvolles Versprechen gegeben hat: alle Kunden, deren Reisen bis zum 15. Mai abgesagt wurden, werden in dieser Woche ihr Geld zurückerhalten. Das scheint den Anleger sehr zu freuen und hat den Kurs in die Höhe schnellen lassen! Grundsätzlich scheinen die Lockerungen und die Aufhebung der Reiseeinschränkungen das Unternehmen wieder aufleben zu lassen.

Der niedersächsische Reisekonzern befindet sich also wieder im Aufwind. Der Kurs von 6,186 Euro mit einem Plus von 8,53 Prozent und 0,486 Euro bestätigt also, dass es für TUI zeitnah wieder in unsagbare Höhen gehen wird. Also für den Anleger der perfekte Zeitpunkt, um zu kaufen und satte Gewinne zu generieren!

Fazit: TUI ist derzeit also noch ein Schnäppchen. Welche Aktien eröffnen jetzt außerdem die größten Chancen? Lesen Sie unbedingt unseren großen Corona-Sonderreport. Hier geht’s zum Download.